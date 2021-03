MasterChef Celebrity: El Loco Montenegro fue elegido “el galán del certamen”

Santiago del Moro tiene alma de cupido. Sea en MasterChef Celebrity o en muchos de los programas que hizo antes, el conductor siempre ha demostrado un placer en unir gente, descubrir romances o promoverlos.

Ya el año pasado se lo veía feliz de la vida con el “beboteo” de Vicky Xipolitakis a Germán Martitegui. Y en la segunda temporada del ciclo, su preocupación son las dotes seductoras de Hernán “El loco” Montenegro.

Primero empujó (y empuja) una virtual unión entre el exbasquetbolista y Claudia Fontán, y si bien él le sigue el juego con respeto, ella prefiere tirar la pelota afuera. Tal vez por eso, o simplemente porque en el programa del miércoles no estaba la “Gunda”, fue que el conductor comenzó a fantasear con una segunda opción: la periodista María O’Donnell.

“¿Vos estás soltera?”, le preguntó con desatino, mientras ella luchaba con la masa de unos sorrentinos de espinaca y contestaba un distraído: “Me separé hace poco”.

La sonrisa de oreja a oreja de Del Moro, y la sorpresa de Montenegro: “Me armás un romance todas las semanas, parezco el playboy de MasterChef”. Desde la otra estación O’Donnell dejaba clara su falta de intenciones: “No me armes lío con Claudia. Me quieren meter en el medio, pero yo nada que ver”.

“‘Loco’ sos el galán del certamen. Yo no sé si te llevás la medalla, pero de acá te vas con alguien. Soltero, no”, insistió el conductor. Pero como bien reflexionó el participante para cerrar el tema: “Cómo estarán los galanes, si el galán del certamen soy yo”.

LA NACION