MasterChef Celebrity: el palito de Wanda a su época en París: “Como que borré esa etapa de mi vida”

En una nueva noche de MasterChef Celebrity, la decoración se vistió de temática parisina, y frente a la pregunta sobre qué recordaba de esa ciudad, Wanda Nara fue tajante y expresó: “Viví acá casi cuatro años. No aprendí ni una palabra, como que borré esa etapa de mi vida. Necesito hoy recordar cosas lindas y tener un nuevo recuerdo de este lugar”, (en obvia referencia a su estadía allí durante el tiempo en el que Mauro Icardi jugó en el Paris Saint Germain).

Luego la conductora saludó a los tres especialistas, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y después a los participantes de la noche. Ellos eran Alejandro Lerner, Campi, Mike Amigorena, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Grego Rosello, Pablo Giralt, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, la “Negra” Vernaci y Sebastián Presta.

“Hoy ustedes once deberán entregar los mejores platos que pasarán a la noche de beneficio, mientras que los menos logrados irán a la noche de última chance” les adelantó la conductora. “Como verán, esta noche viajaremos a Francia, pero antes tendrán que ver qué tienen en sus cajas misteriosas”, agregó entonces la conductora. Y luego de arriesgar algunas posibilidades, los jugadores se encontraron con que allí había cascos de bicicleta. En ese momento, Maru explicó: “El objetivo de hoy es que presenten un sándwich en baguette, una carne cocinada, vegetales, un aderezo elaborado y la correspondiente guarnición”. Luego Betular agregó: “Esta noche la verdadera competencia será por el pan”, y dicho eso el especialista contó que cada uno de los famosos debería pedalear tres minutos para conseguir la baguette para sus preparaciones, debiendo todos turnarse en la única bicicleta disponible en el estudio. No muy contenta con esa consigna, Vernaci dijo: “No tengo ninguna voluntad de pedalear por mi pan”.

Sin perder un minuto, los participantes se fueron a buscar sus ingredientes, mientras Lizy fue la primera en subirse a la bicicleta dispuesta a comenzar sus tres minutos de pedaleo. Mientras todos cocinaban, entre Wanda y Grego hubo un divertido coqueteo en el que ella le reclamó que le regalara un perfume que parecía una muestra gratis, y le dijo: “¿Vos te pensás que soy tan facilita?”. Después Wanda olió la preparación de Rosello, que tenía ajo de sobra, y los dos rieron sobre lo difícil que sería comer eso, en caso que “saliera un chape”.

Listas todas las baguettes, la primera en pasar al frete a defender su plato fue Tagliani, que llevó un sándwich de bife de chorizo con vegetales salteados y papas fritas. Y luego de probarla, Martitegui aseguró: “Está bárbaro. El sándwich está increíble, tiene muchas capas de muchos sabores, y eso es muy interesante”. Frente a esa devolución, Lizy se emocionó y contó: “Cuando era chica me daba vergüenza ir con el sándwich al colegio porque le ponían de todo, yo lo escondía, pero ahora quería que se viera todo”.

En su turno, Campi propuso lomo con roquefort como principal ingrediente, y Betular sentenció: “Están medio peleados los ingredientes adentro del sándwich. El sándwich es engañoso porque en un mordida tenés que mostrar todo, no tiene revancha”. Una baguette de pollo a la manteca fue la elección de Mazzocco, y Maru dijo: “Es audaz, te la jugaste. Tiene todo: la mayonesa de palta, vegetales, el acompañamiento es una pera que me gustó cómo está realizada. Este es un sándwich que está logrado, está rico”. Vernaci llevó su baguette de pollo con tomates salteados y Maru apuntó: “No está mal lo que elegiste, pero está todo separado, aunque los ingredientes están correctos y el sabor está bien”.

Grego elaboró su sándwich con salsa césar, panceta y lechuga, pero la devolución no fue de las mejores, y Betular consideró: “Un leve gusto a una césar hay”, mientras Martitegui opinó: “Yo dije papas fritas no, están cortadas con dejadez y negligencia, y acá hay una pechuga entera, no hay un corte. La moraleja es que hay que saber escuchar cuando pasamos por las estaciones”. Sebastián Presta hizo su baguette de lomo con quesos y cebolla, y Maru señaló: “El sándwich parece un wok, está todo como chiquitito, la carne en dados, no está mal, le pusiste garra, y la mayonesa te salió muy bien”.

Alejandro Lerner apostó también por el pollo y Martitegui aseguró: “Habíamos hablado de hacer una ensalada de pollo super humectada, pero eso no está acá, y vos lo sabés”. Julieta Nair Calvo hizo su sándwich con bondiola y camembert, y de nuevo Martitegui fue lapidario: “No hay que poner pedazos grandes de carne en un sándwich, porque es difícil de comer”.

Luego llegó el turno de Diego Ramos, y muy satisfecho Betular consideró: “Muy bien, yo le hubiera puesto más de esa mostaneza. Lo mejor que hiciste en tu vida es esto”. Amigorena hizo su baguette con lomo y champiñones, y Botana lo reprobó: “Es un sándwich simple, te la podrías haber jugado más con los vegetales”. Por último, Pablo Giralt llevó su baguette de lomo con tomates confitados, pero Maru consideró que estaba “secote”.

Al momento de la devolución, quienes quedaron en la cuerda floja fueron Campi, Julieta Nair Calvo, Giralt, Lerner, Amigorena y Grego, quienes se llevaron todos su respectivo delantal gris.