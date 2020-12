Claudia Villafañe mostró que no es tan inofensiva como parece. Crédito: Gentileza Telefe

Nadie es bueno todo el tiempo, ni tampoco califica como "maldad" aprovechar la ventaja en un juego, siempre y cuando la estrategia esté dentro de las reglas. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, Claudia Villafañe tenía en MasterChef Celebrity un halo de inocencia y "fair play", que marcó su camino en la competencia. Hasta este jueves.

Exprimir la mayor cantidad de limones en el menor tiempo posible fue la excusa para que uno de los participantes obtuviera un beneficio extra frente al resto: asignar canastas de productos preparadas previamente por la producción a cada uno de sus compañeros.

Entre las opciones había de todo, dulces, vegetarianas, con pescado, con pollo, etc. La pregunta que se tenía que hacer quien accediera al beneficio era: ¿les doy ingredientes para que se luzcan o les complico la vida? Villafañe, depositaria de la decisión, eligió el segundo camino.

Había empezado más bondadosa: "No voy a complicar a nadie, que cada uno se luzca", tanto que Donato de Santis destacó su conducta: "Ella conoce el perfil de cada uno de todos y les dio la oportunidad de hacer un plato súper". No había terminado la frase, y Claudia ya había decidido volver sobre sus pasos y complicarles la vida a casi todos los demás, zafaron el Mono de Kapanga y Fede Bal, con los que pareció tener mayor empatía. "Estrategia, juego, no seas tan buena, tenés que jugar más. Y bueno, la 'Tata' empezó a jugar", se justificó.

La estrategia no pudo salir mejor. Rocío Marengo haciendo comida vegetariana y Vicky Xipolitakis probando recetas dulces terminaron con resultados fallidos, y el pase seguro a la eliminación del domingo. El Mono gustó pero no alcanzó, y Fede Bal se alzó como el mejor de la noche, con Villafañe arañando un segundo puesto. Finalmente fue el actor quien consiguió el pase a la siguiente ronda y Claudia, aunque en gala de eliminación, conforme con un inaugurar un camino poco transitado pero muy calculado, que a futuro le puede brindar grandes réditos.