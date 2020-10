MasterChef Celebrity: Fede Bal estalló contra Germán Martitegui

Fede Bal se enfrentó a Germán Martitegui

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 04:42

Desde que comenzó MasterChef Celebrity no fueron muchos los momentos de tensión entre los participantes y jurado, de hecho, los famosos generalmente aceptan las críticas por parte de los especialistas, y rara vez les discuten sus opiniones, más allá de alguna mueca de disgusto. Pero, durante el último domingo, la tensión entre Federico Bal y Germán Martitegui marcó el primer gran enfrentamiento del reality.

Fede comenzó con el pie izquierdo cuando frente a la consigna respondió "¡Sí, señor!", en vez de decir "¡Sí, chef!". Martitegui le pidió que se dirigiera a él de esa manera, y Fede entre risas, pero en señal de rebeldía, le preguntó si podía decirle "señor chef". Poco después, la tensión fue en aumento cuando Germán se acercó a la cocina del participante, y a Bal se lo notó visiblemente incómodo.

Con el clima de discordia in crescendo, llegó el turno de Fede para presentar sus tres comidas. Y antes de permitirle a los jurados degustar sus platos, él expresó: "Hay uno de los chef que viene y me pone nervioso. Entonces creo que no suma nada, solo ponerme nervioso. Es Germán Martitegui. Quise en un momento ser un poco compañero, y me di cuenta que no somos compañeros, que él es el jurado".

Por su parte, y sin intención de debatir pero sí de dejar clara su postura, el chef respondió: "Yo estoy acá para juzgar cómo cocinás, a veces te doy un consejo, y a veces te digo lo que hacés mal. Probablemente dentro de un año, como pasa con muchos de mi cocineros, digas: "Bueno, Germán tenía razón. Quizá llegues a eso o quizá no". Sin dar marcha atrás, ante la sorpresiva mirada de muchos de sus compañeros, Bal retrucó: "Dejame decirte igual que aunque sientas que no me estás enseñando, yo siento que estoy aprendiendo de vos. Pero entiendo tus formas, y debe ser así".

Cuando parecía que todo había pasado, la situación se puso aún peor cuando Martitegui se negó a probar uno de los platos del participante que llevaba papa. "¿No lo va a probar?" preguntó Fede, y el jurado solo contestó: "No, conozco el gusto de la papa". Bal agregó en ese instante: "Pero le puse mucho amor, ¿por qué no lo prueba?". Acto seguido, el jurado dio por cerrado el ida y vuelta con una respuesta contundente hacia el participante: "El amor no es un condimento".

Los platos de Fede no recibieron ningún elogio, y Martitegui expresó: "La cocina necesita organización, concentración y calma. Vos no tuviste ninguna de esas tres cosas hoy. Vi una persona enojada, gritando, con ganas de irse, no hay forma de cocinar bien así, y todo lo que pasa en tu mesa durante el tiempo que estás cocinado, termina en el plato. No es la forma de conectarse con algo que da placer, y tus platos hoy no lo dan".

Visiblemente molesto, Bal concluyó: "El desprecio que sentí porque no pruebe ni siquiera mi pescado, es grande". Y sin más, el concursante se retiró. ¿Habrá sido el último round entre Martitegui y Bal, o el futuro les deparará nuevos enfrentamientos?

Conforme a los criterios de Más información