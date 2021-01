MasterChef Celebrity: Germán Martitegui hizo callar a Claudia Villafañe

Germán Martitegui hizo callar a Claudia Villafañe Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 01:41

Si Claudia Villafañe es una de las favoritas a ganar MasterChef Celebrity no es ni por show ni por acomodo. Cada paso que la empresaria dio en el juego fue desde la humildad, desde el homenaje a su familia y desde el compañerismo. Recorrido que fue apoyado y acompañado por el resto de los participantes, por la audiencia, y también por el jurado. Además, de acuerdo al trío de expertos cocina bárbaro.

Pero en instancias definitorias, cuando los desafíos se complican y la ansiedad juega en contra, los nervios comienzan a tener un papel muy importante y se multiplican por mil a la hora de la devolución de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Precisamente fue este quien en la velada del jueves, previa a la última eliminación de semifinales, mostró por primera vez ofuscación hacia Villafañe.

Con un Lomo a la Wellington, y en relación a las excelentes performances que tuvo el resto de la semana, Villafañe se habría convertido en la primera finalista de MasterChef Celebrity. Demasiadas emociones juntas: "No sabía para dónde mirar cuando él cortó el lomo, porque hasta que no lo levantó con el tenedor no sabía cómo estaba".

La tensión llevó a la concursante a hablar de más, algo que a Martitegui no le gustó nada, dejó de prestar atención en el plato, le clavó una mirada fría como el hielo y le devolvió un lacónico: "¡Silencio!".

A pesar de lo meritorio del plato terminado, el trío de cocineros entendió que Claudia Villafañe no se merecía el galardón que la colocaba en la final del programa, sino que tendría que medirse con el resto en la eliminación del domingo. Y la duda quedó en el aire: ¿Falla de la receta o cuestión de actitud?