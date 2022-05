MasterChef Celebrity: Joaquín Levinton presentó un plato “vanguardista” que decepcionó al jurado y fue eliminado

Comienzan las instancias decisivas en Masterchef Celebrity: la revancha, y cada vez son menos los participantes que siguen en carrera. A las 22:30 puntual, comenzó una nueva emisión del reality culinario, y Santiago del Moro procedió a saludar a los cocineros amateur, que buscan quedarse con el codiciado trofeo. De ese modo, entraron al estudio Juariu, Sofía Pachano, Joaquín Levinton y Vicky Xipolitakis, todos muy atentos a las indicaciones del jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis, y Germán Martitegui.

En el centro del estudio, se encontraba un tazón gigante. Al momento de explicar la prueba central, el primero en tomar la palabra fue Betular, que anunció: “Hoy los responsables de zambullirse, van a ser ustedes”, y Martitegui agregó: “Este tazón está lleno de ingredientes, y se preguntarán dónde están. Están escritos en los distintos elementos que hay acá adentro. Entonces van a pasar de a uno, y van saltar al tazón para ir recolectando los ingredientes que necesitan”. Por último, Donato añadió: “Van a tener un minuto y medio adentro del tazón, y sesenta minutos para preparar un plato totalmente libre”.

Luego de pasar por el tazón gigante, los cuatro participantes consiguieron en suerte los ingredientes para preparar algún tipo de plato. Sin perder un minuto, ellos empezaron a cocinar y a improvisar los mejores platos posibles. Algunos sufrían aquello que les había tocado en suerte, mientras otros agradecían las opciones que tenían a disposición. Y si bien la prueba no parecía presentar demasiadas dificultades, todo cambió cuando sonó la temida chicharra. En ese momento, los jurados les indicaron a los cocineros que debían sumergirse una vez más en el tazón, para obtener un nuevo ingrediente que debían agregar en su plato.

Al momento de la degustación, la primera en pasar fue Juariu, con un curry picante de arroz yamaní, con verduras y berenjena asada. Luego de probarlo, Martitegui señaló: “Arroz yamaní, sin eso este plato no sería tan espectacular, porque le da una textura diferente. Y con los vegetales y el curry, queda perfecto. La textura de los hongos y la consistencia está espectacular. Con lo que tenías, hiciste lo mejor que se podía hacer”. Luego, Donato agregó: “Yo te voy a dar una sola advertencia: si vas a una final, yo quiero este plato”.

Sofía Pachano propuso coliflor con puré de zanahoria y papa, con crumble de aceitunas negras, y Betular opinó: “Cuando lo vi dije “wow”, pero esperaba un “punch” de sabor. Quiero ser sincero con esto, es correcto. Me da mucha pena, porque está muy lindo presentado, pero el sabor…”. En su turno, Germán apuntó: “Siendo un plato vegetariano, esperaba un poco más. Es lindo cuando lo ves, pero hay formas de hacer que esto tenga más sabor. Me parece que cambiando nada más que la proporción de cada ingrediente, este plato sería diferente”.

En tercer lugar, Levinton llevó su bife de chorizo, con puré de papa y batata. El nombre elegido para su preparación, fue “La vanguardia sabe así”, pero el jurado no se mostró conforme con la ejecución. Luego de probarlo, Donato opinó: “Hay buen gusto, pero no hay salsa holandesa, ni a la vista, ni al paladar. Hasta ahí nomás”. Luego, Betular concluyó: “La presentación me gusta, pero me pasa que cuando lo pruebo, me falta sabor”. Una vez más, el batacazo lo dio Xipolitakis, con un banco al horno con vegetales, sobre el que Martitegui aseguró: “Te tocó uno de los pescados más espectaculares que hay, y lo que hiciste fue espectacular. El pescado está en el punto perfecto, es abundante, todos lo vegetales están bien”.

Al momento de los anuncios, Vicky y Juariu fueron destacadas como las mejores, mientras que Levinton quedó eliminado.