MasterChef Celebrity: la angustia del Turco García por la devolución del jurado

Venía con la fusta abajo del brazo, se sentía en la cima. Claudio "El Turco" García comenzó tambaleante en MasterChef Celebrity, pero con el correr de las semanas se afianzó, se animó y gustó.

Pero las carreras no terminan hasta que terminan, y bastó que se acomodara en los laureles para que regresaran los cimbronazos y la incertidumbre de cuando las cosas no salen como uno quiere.

El desafío del lunes consistió en hacer chorizos de diferentes rellenos y luego incorporarlos en distintas preparaciones, que un choripán, que salsa pomarola, que frito, todo valía. "Comí chorizo un millón de veces, pero nunca hice en mi vida", reconoció el jugador.

O no entendió la consigna, o no la quiso entender, pero el Turco llegó al final con dos platos distintos que no cumplían con lo pedido. "Si me salió mal es porque trabajé de más", apuró al jurado, pero en pocos minutos la sonrisa se trastocó en angustia. Luego de vetar una de las preparaciones, quedó la menos interesante: un chorizo a la plancha con un huevo frito y un par de papas (el resto se quemaron en el camino).

Para peor, el embutido estaba crudo, craso error y motivo de veto inmediato: "Soy respetuoso de los tres, si no lo quieren probar que no lo prueben, ¿qué quieren que les diga? Igual, tampoco es que se van a morir". Y fue así, ni Damián Betular ni Germán Martitegui aceptaron comer la carne cruda, Donato de Santis fue la excepción pero igual no sirvió para mucho.

"Pido disculpas. Yo no voy a llorar que me faltó el tiempo. Al contrario, no me faltó nada porque hice dos platos", se justificó. "Lo que te recomiendo con mucho cariño es que te concentres, porque si vos desperdiciás tu tiempo haciendo dos platos cuando diez veces te decimos que hay que hacer uno, estás a media máquina en los dos".

Delantal gris, y derecho al "jueves de última chance". "Yo acá no vengo a hacer un show, vengo a aprender a cocinar y a divertirme", se despidió García y quedó la duda: ¿ A qué compañero o compañera se refirió?