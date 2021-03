MasterChef Celebrity: la burla de La Chepi a Alex Caniggia: “Cabeza de Troll”

Lo que insistió Alexander Caniggia para llevarse la medalla dorada de beneficios en MasterChef Celebrity fue de no creer. Semana tras semana, machacando que quería el galardón mayor, que no se conformaba con otro, que no le interesaba. Hasta que el miércoles anterior, casi como un consuelo, se la dieron. ¿Y qué pudo pasar? Que la ventaja que le otorgó este lunes tampoco le gustó.

En el arranque de una nueva semana, la producción puso el GPS rumbo a China, y desafió a los participantes a hacer delicias asiáticas. Pero con una complicación: nada de recetarios, había que elegir los ingredientes y crear a partir de la experiencia de cada uno. Con una excepción, quien contara con la famosa medallita (o sea, Caniggia) podría elegir entre tres recetas hechas por un chef experto. Después de leer el nombre de cada plato, el participante preguntó: “¿Si quiero hago la mía? Estas no me las sé hacer, ¿quieren que haga lo más jodido? Olvidate”.

“Agarrá una, no cancherees”, lo apuró Sol Pérez. “Agarrá una, ¿quién te creés que sos?”, preguntó Fernando Carlos. Pero la que mejor resumió el momento fue Dani La Chepi quien, apelando a la faceta más barrial de su persona le gritó: “Agarrá una, cabeza de Troll, dale”, para seguir después: “Este pibe con sus beneficios me tiene harta”.

Los muñecos Troll marcaron una época.

La burla de la influencer hacía referencia a los muñecos que se caracterizan por sus pelos parados de colores, exactamente el mismo peinado que había elegido Caniggia para esa noche.

Finalmente, el hermano de Charlotte se decantó por una pero no le sirvió de mucho. Quedó entre los tres peores de la noche, y terminó yendo directo al jueves de última chance.

