Boy Olmi, un tropezón no es caída. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 01:42

Como parte de su estilo de vida y de su profesión, en Boy Olmi convive un hombre pensante, analítico y concreto, con otro que se deja llevar por las pasiones y tiene las emociones a flor de piel.

Desde su ingreso a MasterChef Celebrity, el actor ha gozado del beneplácito del jurado, por sus preparaciones siempre por encima de la media, con un toque de distinción tanto en preparación como en preparación.

Por eso, haberse visto el domingo a punto de quedar afuera de la competencia, en un mano a mano muy duro con Iliana Calabró, llevó a Boy a repensar su espacio dentro del certamen: "Más allá de lo gastronómico nos sometieron a una prueba que fue incómoda. Por primera vez me vi preguntándome si tenía sentido seguir haciendo el esfuerzo de trabajar en esa incomodidad".

Olmi se dio una chance más el lunes cuando el tiempo le permitiera volver a estar en eje, atento a las prioridades, y también teniendo en cuenta que es uno de los favoritos en la competencia por experiencia y destreza. Y lo bien que hizo, porque sus Pappardelle con estofado de pollo fueron recibidos con gusto, y juzgados de igual manera. Yo soy fanático de la pasta -arrancó el experto en el tema, Donato de Santis-, y el espesor está muy bien logrado". Dolli Irigoyen, con su severidad a cuestas, también tuvo su momento para el elogio: "Para mí es un plato muy sutil, muy delicado y muy logrado".

Lógicamente, el intérprete quedó en zona segura, pero llamó la atención el comentario de Donato en su anuncio: "Con respecto a ayer (día de sentencia) nos sorprendiste porque dejaste el estudio bastante alterado, no sabíamos cómo ibas a volver, y retomaste bastante bien con esta preparación. Tu plato no hace falta que se defienda porque se defiende solo, muy rico". Boy Olmi resumió su pensar: "Me siento íntimamente conmovido". Y sí, no quedaban dudas.