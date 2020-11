MasterChef Celebrity: Natalie Pérez se despidió del programa a pura emoción

Natalie Pérez y una despedida con gloria. Crédito: Gentileza Telefe

13 de noviembre de 2020 • 01:36

Lo suyo era un reemplazo, el de El Polaco, sin embargo en apenas dos semanas Natalie Pérez supo ganarse un lugar en MasterChef Celebrity que trascendió cualquier suplencia.

Y es que la actriz y cantante no solo demostró ser una gran cocinera ("por todos los programas de cocina que veo", según ella), sino también una excelente compañera. El programa que se vio el jueves tuvo un plus, que le permitió conectar con su abuela, que había fallecido dos semanas antes: "Tenía 89 años y llegó a conocer a tres de sus bisnietos y tuvo una vida increíble. Me acuerdo que siempre tenía su caramelera, y te ofrecía esos caramelos de miel o media hora, que a lo mejor ni siquiera te gustaban, pero solo los agarrabas porque eran 'los de la abuela'".

Pero para que se entienda la emoción y el porqué, hay que empezar por hablar de qué fue lo que se encontraron los participantes cuando llegaron al estudio.

Sobre cada estación de trabajo, una caja que, al abrirla, los concursantes descubrieron que estaba vacía. ¿Un chiste? Todo lo contrario. "Frente a ustedes tienen un vacío -comenzó a explicar Damián Betular-. En nuestras vidas muchas veces nos enfrentamos a situaciones de vacío: una separación, una pérdida, algún deseo que no llegamos a lograr. Hoy van a tener que llenar ese vacío, conectarse y conectarnos con lo emotivo. La cocina cura, nos ayuda, es un acto de amor".

Dolli Irigoyen y Donato de Santis completaron los dichos de su compañero: "Cada persona o situación en nuestra vida influye en nosotros dejando una huella vital. Hoy tienen la oportunidad de homenajear aquello que no pudo ser".

Mientras los jurados hablaban, todos estaban emocionados, pero Natalie no podía controlar la emoción: "Ay Dios, estoy temblando", dijo para ella misma, y a continuación le explicó a Dolli: "Mi abuela tuvo cuatro hijos varones, un marido, y además crió a muchos chicos huérfanos del barrio. Esta es la torta preferida de todos los nietos, y me tomé el atrevimiento de hacer un plato salado para honrar también a mi otra abuela, que está viva, que la amo y que me lo cocina siempre. Mientras la torta se cocina me voy a jugar a que me dé tiempo para hacer un risotto. Me puede jugar en contra hacer dos platos, pero estoy acá para aprender y para homenajear a mis abuelas".

No pudo haber elegido mejor, porque los dos resultados, "La tarta de Fina" y "El risotto de Cielo" llegaron al corazón de cada jurado. "Yo me emociono con este arroz con pollo amarillo' porque es el de mi mamá y la tarta tiene mucho refinamiento. Que hayas logrado esta pieza de pastelería tan excelente: chapeau", le reconoció Dolli.

En su última participación antes de la vuelta del Polaco, Natalie Pérez fue la única salvada, y se fue aplaudida por el jurado y por sus compañeros. Una despedida perfecta.