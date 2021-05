MasterChef Celebrity: picante cruce entre Georgina y Germán Martitegui

A fuerza de cocina y sin caer en las disputas mediáticas, Georgina Barbarossa fue pasito a pasito escalando hacia la cima de MasterChef Celebrity y hoy cuesta cada vez menos verla como una de las posibles ganadoras del programa.

No es el barro mediático lo que destaca a la actriz sino la extravagancia de sus atuendos (en menor medida), y sus metidas de pata (en mayor). Como cuando confundió sal con azúcar, episodio que hoy todavía rebota en las redes sociales convertido en meme.

En el último programa de la semana, Barbarossa llegó al a mesa de degustación portando una tortilla de verduras con salsa de azafrán, perejil y tomate. Un plato simple, pero dadas las condiciones de trabajo, donde tuvo que llegar a buen puerto con una limitadísima cantidad de ingredientes, aceptable.

Los problemas fueron otros. El primero es que la tortilla se quemó, por lo que la salsa de acompañamiento terminó bañándola con la intención de tapar la costra negra. La estrategia no sirvió porque Damián Betular la mandó al frente. Descubierta y sin argumentos, la actriz terminó pidiendo perdón y rodando por el piso: “Son guachos porque no es que te la prueban, sino como que te desnudan el alma. No era para darla vuelta, era para probarla nada más”.

Aunque lo peor vino después, cuando al momento de su juicio, Georgina se refirió a Germán Martitegui como: “Señor Betular”. Mientras Donato de Santis se atragantaba de la risa, el jurado le respondió: “¿Cómo se va a ahogar con lo que acabás de decir?”. Barbarossa intentó arreglarla: “Igual yo le digo a todo el mundo que sos re bueno”. Pero, Martitegui, demostrando que la confusión no le había gustado ni un poco, le pegó a Georgina donde más le duele: “Igual eso no me importa, sigamos señora Barbieri”. Letal.

LA NACION