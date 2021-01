MasterChef Celebrity: el tenso cruce entre Germán Martitegui y Damián Betular

Son compañeros, pero no siempre se llevan bien. Crédito: Gentileza Telefe

15 de enero de 2021

Son tres cocineros de excelencia, pero los nervios por la inminente final en MasterChef Celebrity puede descolocarlos hasta a ellos. El jurado no es ajeno a las instancias finales del certamen, y el programa del jueves demostró que la tensión no solo los llevó a ser exigentes con los participantes, sino también a pasarse un par de facturas.

La prueba de la última semifinal obligó a los tres concursantes en competencia, Claudia Villafañe, Ezequiel "El Polaco" y Analía Franchín a crear a su gusto, en base a una serie de ingredientes predeterminados y utensilios de cocina específicos. Conforme al nivel de dificultad, de esto se fueron enterando en etapas, con el plato a medio hacer.

Pero al momento de pasar por las estaciones para supervisar la realización de los platos, sucedió algo inesperado, un intercambio de opiniones entre Germán Martitegui y Damián Betular que se vio demasiado natural para estar preparado.

Villafañe luchaba contra los ingredientes para su ceviche cuando, alternadamente, ambos comenzaron a sumarle opciones. Hasta que una sugerencia de Betular hizo que su colega le clavara la vista, y lo menospreciara con un tajante: "No, eso no". Como el primero insistió, el segundo se lavó las manos: "Esto es culpa de él".

Segundos antes, también habían tenido un cruce, enseñándole a la empresaria a usar correctamente un mixer. "Hacelo lento, porque esto no es pastelería, es cocina", le dijo Martitegui mientras Betular se defendió: "Mal no me ha ido haciéndolo así", lo que provocó el knock out verbal de su compañero: "Pero te podría haber ido mejor".

No es la primera vez que ambos cocineros se tiran con dardos. En noviembre, durante una prueba en la que ellos tenían que ponerse los delantales y hacer un plato, Damián Betular había revelado que quince años antes se había presentado en un restaurante que estaba por abrir Martitegui, este le hizo una prueba y no lo tomó. Así que las facturas cruzadas vienen desde hace rato.