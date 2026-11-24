Llegó el lunes y MasterChef Celebrity se vistió de gala para recibir a Chapeaux, el quinteto femenino pop que nació en el marco del reality Popstars. Luego de un número en vivo en el que las cantantes pusieron a bailar a todos los participantes, Wanda Nara recibió a los cocineros y les mostró dos heladeras, que dieron pie para la consigna de esta jornada de última chance.

“Estas dos heladeras les pertenecen a las chicas de Chapeaux” dijo Maru Botana al comienzo, mientras que Germán Martitegui aseguró que muchas veces los cocineros deben prepararles platos a distintos artistas. Por último, Damián Betular detalló: “El desafío de la noche es cocinar en sesenta minutos un plato para las chicas, que incluya pollo. Esta noche no van a ir al mercado, pero tendrán tres minutos para tomar ingredientes de estas heladeras”. Las dos heladeras en su interior guardan ingredientes muy distintos, mientras una es para comidas caseras, la otra tiene alimentos que puedan ser útiles para elaborar platos livianos para consumir antes de brindar un show musical. Y luego de un sorteo quedaron conformados dos grupos, uno con cocineros que debían preparar un plato fuerte para ingerir en casa, y otro en el que los chefs debían elaborar propuestas más ligeras para un show.

Al momento de la devolución, Pablo Migliore fue el encargado de comenzar con la ronda, con una ensalada de pollo, tomate y cebollas, y Maru consideró: “Es un plato simple, tiene de todo, tiene color, es divino”, mientras que Betular confesó estar “encantado”. Luego Campi acercó una milanesa de pollo con puré de papa y ensalada mixta, y Martitegui consideró: “Esto es un intento de milanesa, el puré está seco, la ensalada está seca”, a la vez que Betular sentenció: “Esto es como un bloque de pollo. La verdad es que falta”.

Edith Hermida hizo una milanesa de pollo frita con puré y brócolis, pero no convenció a los especialistas y Betular apuntó: “Me gusta la visión, ¿pero esto come tu hija en tu casa?” y entre risas, los propios compañeros de Edith le decían que “eso comía la hija cuando se portaba mal”. Rocío Robles elaboró pechuga a la sartén con espárragos grillados con salsa de yogurth, y Martitegui aseguró: El punto está perfecto, ¡llegó la pechuga a MasterChef!”. Botana por su parte consideró que la salsa “estaba sabrosa” y recalcó que es un “plato simple, rico, prolijo y con sabores”.

En su turno, Pablo Giralt hizo unos chicken fingers y tortilla de verduras con salsa de palta, pero Martitegui consideró: “Me molesta cuando hay tanto trabajo y no se nota”, a la vez que Betular concluyó: “La salsa es imposible, y el chicken este, los deditos de pollo, meh... y olvídate del queso azul, ¡aléjate!”. Con mucha fe se acercó luego Luck Ra con su pollo a la sartén con ensalada verde y salteado mediterráneo, y Betular advirtió: “El pollo bien de cocción, ¿pero esto es una ensalada de rúcula?”. Por su parte, Maru le recomendó “prestar más atención” y aseguró que faltó “frescura”.

Mike Amigorena hizo un pollo al champiñón con cou cous y salsa de vino blanco, y Martitegui aseguró: “Está espectacular. Tiene carbohidratos, proteína, sabor, alegría, está muy bien. Hace mucho tiempo que creo que nadie usa cous cous”. Grego Rosello hizo un pollo al curry y naranja con boniato y coliflor, y Botana destacó: “Un curry esto no es, el curry tiene que ser con salsita”, y Betular con un comentario lapidario cerró: “Es tal la cantidad de fallas que tiene este plato. Tiene un gusto a limpiador de horno. Y ya que esté tan oscuro y opaco, no es buen signo, es un plato deshidratador”.

Entre aplausos Elizabeth Vernaci llevó su pollo al horno con papa, zanahoria y batata, y Betular dijo: “Cuando no tenés las herramientas, te agarrás a un concepto. Está muy bien el pollo, está muy rico con la piel, pero le falta un poco de cocción a la papa. ¿coinciden?”, y sin mucha vuelta Martitegui dijo: “No”. Vernaci no pudo evitar festejar esa contradicción entre ambos especialistas, y más aún cuando Germán hizo su devolución y aseguró: “Esto lo hizo un artista que llamó a un chef francés emergente que hizo un pollo orgánico maravilloso. Hay mucho profesionalismo en este plato, me emocioné” remarcó Germán. Con mucha alegría, Vernaci contestó: “No sé si me dijeron alguna vez algo así, me elevás, hace que quiera cocinar mejor la próxima vez”. Con voz socarrona, Damián entonces exclamó: “Qué suerte, yo sentí cero de eso. Está bien logrado esto, pero no es un viaje”.

En último lugar, Luciana Geuna propuso una brochette de pollo marinado en yogurth con hierbas y pimentón, pero Maru se mostró decepcionada: “Es como que la salsa queda rara, la frutilla con el pollo es rarísimo”, mientras que Betular concluyó: “Años de caramelización le falta a la brochette, y la salsa no es para comerla cruda. No entiendo la lógica del plato”.

Finalmente y en esta noche de última chance, de todos los participantes quien logró subir al balcón fue Mike Amigorena, mientras que el resto de concursantes quedó en la cuerda floja, y en la próxima gala de eliminación todos deberán garantizar su permanencia en el reality.