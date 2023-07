MasterChef: la gran noche de Antonio y la emotiva devolución de Damián Betular

escuchar

La última gala de eliminación, dejó afuera de competencia a Daniela Herlein. Pero en la vereda opuesta, Antonio López se destacó como uno de los mejores participantes de una noche muy compleja, atravesada por la difícil prueba de hacer seis macarons. Sin embargo, el joven cocinero pudo superar el desafío, y se ganó grandes elogios por parte de los especialistas.

Desde que puso un pie en MasterChef, Antonio nunca se sintió muy seguro frente a los desafíos vinculados a la pastelería. El joven oriundo de Salta se destacó en toda clase de preparaciones, pero las opciones dulces nunca fueron su fuerte. Por ese motivo, la prueba del domingo lo puso notablemente nervioso.

Al momento de explicar la consigna de la velada, Germán Martitegui reveló: “Llegó el día, hoy van a tener que preparar otro de los clásicos de MasterChef”. Y en ese instante, Donato de Santis agregó: “La prueba de hoy consiste en una réplica de estos macarons. En setenta minutos deben preparar seis unidades, y deben presentarlos en una cajita”. Y por último Damián Betular les aconsejó: “Tengo una buena noticia, y otra no. La buena es que van a tener la receta, pero la no tan buena es que la receta del relleno no la van a tener. La base de todos los rellenos siempre es una ganache con el sabor que le quieran dar, y ese sabor está en el globo de cada una de sus estaciones, y pueden cambiar de estación”.

Frente a esa invitación, Daniela aseguró que le gustaría cambiar su estación por la de Antonio, pero él no se sintió a gusto. Antonio prefería probar en suerte su globo, y destacó: “Me voy a quedar acá”. Luego de pinchar el globo, el participante descubrió que en suerte que le había tocado hacer el macaron de chocolate, y se mostró aliviado ante eso. “La semana pasada estuve al borde de quedar afuera por un plato dulce, y saber que esta es otra gala dulce me pone muy nervioso”, reconoció el participante. Y por ese motivo, él fue muy riguroso en el proceso de seguir el paso a paso de la receta.

Cuando llegó el momento de la degustación, el chef se llevó una grata sorpresa. “Voy adelante con mi cajita, dentro de ella está mis destino en esta competencia”, reconoció el joven, y agregó: “Me puede hacer quedar en las últimas semanas del programa, o puede dejarme afuera de esta competencia”. Luego de probar sus seis macarons de chocolate, Martitegui apuntó: " Nunca te vi tan pálido ni tan asustado”. “Tenía mucho respeto a esta prueba”, respondió con sinceridad Antonio, que luego dijo: “Le mandamos un besito a Belu Lucius” (el motivo de eso, según recordó Martitegui, es que la influencer perdió en esa prueba, a pesar de ser una de las grandes chefs que pasó por ese ciclo).

Luego de probar los macarons, Martitegui evaluó: “Hay un problema que me parece que es por miedo al tratar de unirlos, porque lo ideal es aplatarlos. Pero tienen la pollerita y están crocantes por fuera, te podés relajar un poquito. La ganache está muy bien, y la textura también”.

En la misma línea, Damián Betular felicitó a Antonio con una emotivas palabras: “Están bien las tapas, la pollera, está bien la ganache. Si me preguntás si me hubieran gustado que sean los seis iguales, sí, me hubiera gustado, pero entiendo la complejidad de la prueba de hoy. Y creo que te pudiste superponer a todo muy bien, Venís de días que a veces llegás contento y te vas abajo, pero hoy creo que te podés ir un poquito más contento”.

Muy satisfecho con el resultado de su devolución, Antonio se reveló como uno de los mejores cocineros de la noche, y concluyó: “Creo que di todo de mí, seguí al pie de la letra la receta, e intenté no pasarme ni con un gramo, así que esto dio sus frutos”.

Con respecto a la eliminación, quien quedó afuera fue Daniela. A ella le tocó hacer macarons de arándanos, y en la degustación, Donato aseguró: “Estamos frente a un macaron que quiso ser. El arándano quedó muy tímido, además de no tener su textura”.

