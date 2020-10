Masterchef: Patricia Sosa fue eliminada

El chef Ramón Chiliguay supervisó a los participantes

Luego de un repaso con todo lo que sucedió en la semana, Santiago del Moro le dio la bienvenida a los participantes que quedaron en la ronda de eliminación en MasterChef Celebrity. De ese modo entraron al estudio Leticia Siciliani, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi, Patricia Sosa, Fede Bal y Analía Franchín (luciendo unos cupcakes de decoración en su peinado). Y mientras los mejores de la semana miraban desde el balcón, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato DeSantis explicaron la consigna de la velada.

Corvina, la estrella de la noche

Luego de descubrir una gran mesa en el centro, los chefs revelaron una hilera de corvinas, y anunciaron que los participantes iban a tener que cocinar con eso, procurando "no tirar nada". Betular aclaró que el pescado podían prepararlo como quisieran, pero intentando ser originales, y siempre junto a alguna guarnición. En ese momento, se sumó al jurado Ramón Chiliguay, un prestigioso especialista en preparación de pescados, y quien procedió a abrir una corvina para darle una valiosa lección a los participantes. "Van a tener tres minutos para hacer una compra abundante y variada en el mercado, y treinta minutos para hacer el plato", anunciaron. Y rápidamente los participantes fueron a buscar los ingredientes que necesitaban. Pero en ese momento, y luego de dejar el mercado en muy malas condiciones, Martitegui se mostró muy molesto: "Respetemos los ingredientes, respetémonos entre nosotros y más respetamos a la gente que limpia. Ustedes no tuvieron respeto por nada, vi una manga de animales entrar al mercado".

No uno, sino tres platos

Sin demoras, los participantes comenzaron a preparar la corvina, y pronto surgieron algunos problemas. Vicky se cortó el dedo y debió ser revisada por el médico, Patricia no supo filetear correctamente su pieza, y Betular le aconsejó a Leticia que no perdiera tiempo. Donato le sugirió a Fede no utilizar roquefort en el pescado, y Marengo recibió las felicitaciones de Ramón por cómo había cortado la corvina.

De golpe, Martitegui anunció que debían apurarse en terminar "el primer plato", porque tenían que sumar otro totalmente distinto al anterior. La sorpresa fue aún mayor entre los participantes cuando Betular estremeció a los famosos poco después al agregarles una tercera preparación, algo que provocó un estrés generalizado.

Las devoluciones

Al momento de la degustación, la encargada en romper el hielo fue Leticia, con corvina a la vizcaína, filet de corvina y albóndigas de corvina. "A medida que te la fuimos complicando, el plato fue cada vez mejor" dijo Martitegui. Patricia fue la segunda elegida, que llevó filet de corvina, otro filet empanado y sopa de pescado, cuyo picante estremeció a Donato. Betular objetó la forma de presentar sus platos, y consideró que la cantante "destrozó" a la corvina. Martitegui, muy severo, aseguró que ella no pudo cumplir la consigna.

Vicky acercó un papillote de corvina, un salteado y una sopa, pero Donato remarcó que su relación con el pescado "no fue muy feliz", aunque sí destacó su manejo con los condimentos. Con respecto al caldo, los tres chefs aseguraron que fue muy logrado. El momento de color sucedió cuando Martitgui le dijo a la participante que no "beboteara", ante la pícara sonrisa de Xipolitakis. En su turno, Fede Bal tuvo un momento de mucha fricción con Martitegui, en el que aseguró que el chef lo ponía nervioso. Pero en lo referido al plato, se llevó las críticas más duras de la noche.

Analía Franchín aseguró sentirse confiada, y si bien un exceso de picante hizo estremecer a los jurado, sus platos recibieron muchos elogios. Boy y su ceviche de corvina, no fue de lo más aplaudido por los especialistas, mientras que la decoración de los platos de Marengo decepcionaron a Martitegui, quien le recomendó no poner a sus preparaciones ingredientes que no probó ni conoce.

Los mejores, y los peores

Analía y Leticia fueron las primeras en ser convocadas al frente, y recibieron las felicitaciones de los chefs. Vicky y Rocío pasaron juntas y si bien hubo algunos reparos por parte del jurado, les permitieron seguir adelante. Boy también recibió el visto bueno, aunque con lo justo.

De ese modo, Patricia Sosa y Fede Bal quedaron en la cuerda floja. "Es obvio que ustedes dos nos presentaron los peores platos de la prueba de hoy, nos dejaron un gusto amargo en todo sentido" aseguró Donato, ante la mirada desafiante de Bal y de preocupación de Patricia. Finalmente, ese chef anunció que Patricia era la expulsada. Y muy conmovida, ella expresó: "No me sorprende la decisión, creo que es justa, mis compañeros se merecen quedar. Disfruté muchos de estos compañeros preciosos. No me voy a poner mal, todo se capitaliza", cerró.

