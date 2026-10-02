Messi a Disney+: de qué trata la serie animada que produjo junto a su padre y cuándo se estrena

Lionel Messi llegará a la plataforma Disney+ el año próximo y será en versión de serie animada, así lo anunció la compañía en la convención San Diego Comic-Con que se realiza en Málaga, España.

Según el comunicado de Disney, la proyección de un adelanto de la serie Messi y los gigantes cautivó a los más de 3000 fanáticos presentes en el auditorio Hall M. Esta producción lleva la firma no solo del destacado jugador de fútbol sino también de su padre, Jorge, quien murió el 8 de agosto pasado a los 68 años. La audiencia se mostró muy ansiosa por conocer más sobre esta épica serie de fantasía deportiva.

Messi y los gigantes es una serie animada infantil que sigue a Leo, un niño de 12 años, que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a su casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas “esferas” y así lograr derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko.

A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación. Así, la historia se convierte en una aventura protagonizada por un héroe que lucha contra las adversidades y que destaca el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

Los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn (Sony Pictures Television), el director Dan Creteur (Atlantis Studios) y Sergi Reitg (Sony Music Vision) revelaron detalles sobre esta original serie, sus audaces personajes y su especial música.

Además, en el adelanto presentado se pudo escuchar la canción “Vamos, Vamos, Vamos”, que interpreta Luck Ra y que fue realizada especialmente para esta producción.

El actor argentino Milo Burgess-Webb es quien prestó su voz para el personaje de Leo en la serie.

La muerte de Jorge Messi

La noticia de la serie se conoce luego de que el jugador anunció que se retiraba de la selección nacional y de la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años, el 8 de agosto pasado.

Jorge falleció en el sanatorio de Rosario, donde estaba internado. En junio se había hecho público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se había precisado su diagnóstico.

Jorge estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

El último partido

Lionel Messi llegó al país para jugar su último partido con la Selección ROBERTO SCHMIDT - AFP

Lionel Messi llegó esta mañana a Rosario, proveniente de Miami, para empezar a transitar lo que será su despedida de la Selección. Aprovechando que este fin de semana no hay actividad en la MLS, el 10 arribó con su familia en medio de la triple fecha FIFA con un único objetivo: el amistoso que Argentina jugará el próximo martes, a las 20, en el estadio de River, ante Benín, y que significará el último encuentro que disputará con la casaca celeste y blanca.