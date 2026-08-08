Murió Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años

Jorge Messi, el padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, murió este sábado a las 2 de la madrugada, según pudo confirmar LA NACION. Messi padre, de 68 años, se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Estaba casado con Celia Cuccittini y también era padre de Rodrigo, Matías y María Sol.

Desde hacía un tiempo Jorge Messi estaba enfermo, según había confirmado su familia durante el último Mundial. Su cuadro de salud se agravó en los últimos días.

El 18 de junio pasado, luego del primer partido de la Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo 2026, surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador. Horas después, la familia Messi emitió un comunicado para desmentir su fallecimiento y confirmar que recibía tratamiento por un cuadro médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron ese día.

Tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia, la figura del partido, Lionel Messi, explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “Pasé unos días difíciles”, reveló.

Y agregó: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Tras permanecer varios días en un centro de salud porteño en observación, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Messi estuvo en su ciudad natal después de la final perdida contra España y permaneció más de una semana junto a su padre, hasta el pasado 29 de julio. Se reincorporó al Inter Miami, donde el viernes entrenó junto a sus compañeros y este sábado tenía previsto jugar. Se espera que viaje hacia la Argentina en un vuelo privado.

Newell’s Old Boys, el cuadro del que Jorge era hincha, lo despidió en la mañana de este sábado “con profundo dolor y pesar”.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

“Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, escribió el club.

Y agregó: “La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento”.

Jorge Messi con Lionel en Miami Leonardo Fernandez - Getty Images North America

Padre y consejero

Messi no sólo era el padre del delantero de la selección argentina, sino también una figura influyente en su trayectoria y su representante. Fue durante años supervisor en la fábrica Acindar y tras el estallido de la carrera de su hijo, se convirtió en su representante. Era su consejero estratégico.

Su rol también fue determinante en los inicios de Leo, cuando debutó en el fútbol infantil de Newell’s. Impulsó la mudanza de su hijo de 13 años a España para que juegue en las juveniles de Barcelona. El club catalán incluso se hizo cargo del tratamiento de Lionel, que tenía un déficit de la hormona del crecimiento. Esta condición hizo que su cuerpo no produjera suficientes hormonas para un desarrollo normal en su niñez. Gracias a un tratamiento con inyecciones diarias, alcanzó una altura final de 1,70 metros.

Jorge Messi Jean Catuffe - Getty Images Europe

Junto a su hijo y parte de la familia, en 2007 (durante el estrellato en el Barcelona) Messi padre creó la “Fundación Leo Messi”, una organización sin fines de lucro cuya misión principal es garantizar la igualdad de oportunidades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la Argentina y el mundo, enfocado en tres pilares fundamentales: salud, educación y deporte. Actualmente, su presidente es Rodrigo Messi, hermano mayor del futbolista.

Su última entrevista

El 28 de marzo de este año Jorge dio una breve entrevista tras asistir a un partido de los Leones FC, el club rosarino cuyo presidente es Matías Messi, el otro hermano del futbolista de la Selección. Fue en el partido ante Central Córdoba, en su primer torneo luego de la autorización que le dio la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para competir en Primera C.

Jorge no solía hablar con los medios pero tras el debut del club de su hijo charló con La Capital. “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”, afirmó aquel día.

Jorge Messi en marzo cuando fue a ver a Leones FC

Presenció el partido junto al presidente de Newell’s, Ignacio Boero. Leones de Rosario Fútbol Club tuvo su debut en la Primera C el 2 de marzo.

La confusión por su salud

El 18 de junio circularon fuertes versiones sobre su estado de salud. El impacto fue de tal envergadura que desde su entorno sacaron un comunicado. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron.

Comunicado familia messi

Luego, señalaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Después sumaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

El comunicado del sanatorio tras la muerte de Jorge Messi

Poco después de confirmarse la noticia, el Sanatorio Centro de Rosario emitió un comunicado firmado por el director del centro de salud, Carlos Mackey.

“El Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2”, indica el texto.

Comunicado del sanatorio por la muerte de Jorge Messi captura

Además, agrega que no se brindarán más detalles para preservar la privacidad de los Messi. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, cierra.