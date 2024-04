Mónica Antonópulos pasó por la mesa de Mirtha Legrand y se llevó como souvenir algo insólito: “Se van a morir de envidia”

Escuchar

Este domingo, Mirtha Legrand volvió a reemplazar a Juana Viale en el Almorzando con Juana (eltrece) mientras su nieta realiza una expedición en medio del océano Atlántico. En su retorno al horario histórico del programa, la conductora recibió a Isabel Macedo, Martín Seefeld, Amalia “Yuyito” González, Ariel Puchetta y Mónica Antonópulos. Lo cierto es que esta última, desde sus redes sociales, enseñó uno de los objetos que se llevó a su casa como recuerdo de su paso por el programa tradicional: “Es el original”, resaltó, al tiempo que recibió el elogio de todos sus seguidores.

Desde su cuenta oficial de Instagram compartió un reel el cual filmó junto a su pareja, el actor Marco Caponi. Como el programa de Mirtha no salió en vivo, sino que fue grabado, es que los actores mostraron, minutos antes de la emisión, el recuerdo que se llevaron de la mesa de “la Chiqui” y que lo utilizaron para realizar uno de sus tantos videos humorísticos.

En su rol de pareja de personas ancianas, por fuera de sus identidades reales y como Liliana y Marcelo, ambos suelen compartir estas interpretaciones en la que “juegan” a que hablan con sus hijas y amigos. Fue en este contexto que los actores iniciaron: “¿Qué hacés Quique? ¿Estás ahí?”, en una especie por contactar a un conocido para anunciarle la noticia.

En su rol de Ricardo y Liliana, los actores mostraron cómo Antonópulos se llevó el salero y el pimentero del programa de Mirtha (Fuente: Instagram/@monnaantonopulos)

Luego de ello, Caponi tarareó la canción de la cortina del Almorzando para que este adivine, a la vez que Mónica dijo: “Ahora sí que te vamos a invitar a cenar. Mesa de lujo”. En ese instante, mostró el salero y el pimentero con las iniciales de la Chiqui, los cuales son de uso verdadero en el programa.

“El original, de la Chiqui”, resaltó. En esta ficción, en la que inventaron un diálogo con un amigo al que le revelaron que su hija, maquilladora del programa, asistió a Mónica Antonópulos y que ella le entregó estos objetos de mesa como regalo, Caponi dijo feliz: “A ver si tenés una hija que te trae algo así... Vamos a avisarle a Néstor, se van a morir de envidia”.

“Una de sal, otra de pimienta, a pesar de los conflictos con la tecnología, Liliana y Marcelo reciben un regalo que les infla el pecho de orgullo ante los amigos”, escribieron en el posteo que acumuló más de 47 mil reproducciones y cosechó comentarios por parte de sus seguidores como: “Son todo lo que está bien”; “Son unos genios”; “Son maravillosos” y “Qué bueno verlos hacer lo que aman”.

Mónica Antonópulos reveló por qué ahora es “Monna”

Durante la conversación que se llevó a cabo en la mesaza acerca de diferentes temas y en especial la actualidad laboral de los artistas, Mirtha indagó en el cambio de nombre de la actriz en sus redes, donde ahora se llama Monna. Ante la consulta de la Chiqui de por qué surgió esto, Mónica aseguró que solo lo hizo por una cuestión artística.

“En realidad me vengo llamando así, viste que ahora uno se maneja con las redes, por Instagram. Entonces ya me quedó el nombre. Hoy en día las plataformas terminan teniendo un poco más de identidad que antes, cuando uno se llamaba así en la tele. Me es más cómodo que Mónica. Siento que me están retando”, se sinceró.