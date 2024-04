Del dengue y la libertad de expresión al ajuste y la violencia: Mirtha Legrand volvió a cargar contra el gobierno de Milei

Escuchar

Mirtha Legrand volvió a manifestar su preocupación en relación a la actualidad de la Argentina. Sin vueltas -y también sin eufemismos-, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por su gestión en relación a la epidemia del dengue y su política económica pero también habló de la libertad de expresión y hasta de lo que sucedió en el centro porteño el miércoles pasado en plena manifestación. “Lo que vi en la 9 de Julio es terrible. Muy preocupante”, disparó.

Legrand compartió la cena del sábado con la actriz Carola Reyna, sus pares Oscar Martínez y Mariano Martinez, el humorista Freddy Villareal y el periodista Emiliano Pinsón. Luego de que el protagonista de la flamante serie Bellas Artes compartiera su punto de vista sobre lo que sucede en el país, Mirtha tomó la palabra para compartir su sentir, algo que repitió en varias oportunidades más. En todo momento se mostró muy sentida y contundente.

Mirtha con sus invitados de la noche: Emiliano Pinsón, Carola Reyna, Oscar Martínez, Mariano Martínez y Freddy Villareal StoryLab

Una aclaración importante

Hace poco menos de un mes, la conductora trató de “desagradable” al Gobierno luego de que el Presidente avalara, con un reposteo en X, un mensaje que la intimaba a comprar el reconocido cine Gaumont. Ese episodio sucedió un día después de que ella comentara que le parecía una pena que se cerrara el Incaa y se atacara el arte.

“Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar”, dijo en ese momento. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, marcó. Anoche, antes de emitir cualquier juicio de valor, Mirtha recordó aquellas palabras. “Después de que lo dije, pensé: ´es terrible, uno tiene que tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra´”. Luego, recordó las dos oportunidades en las que Milei estuvo en su programa. “Fue muy amable conmigo”.

“La gente no puede vivir”

En medio de la charla sobre la violencia y el enfrentamiento que vive la sociedad, Pinsón pidió la palabra para recordar el último mundial de fútbol, la última vez que “los argentinos se sintieron unidos”. “¿Sabés lo que yo rescato? No solo la emoción por el fútbol, sino que hubo gente, familiares, que se volvieron a ver y que estaban enfrentados por política”. “Pero Emiliano -interrumpió Mirtha con la voz tomada-, la gente no puede vivir, no le alcanza la plata. Los costos son increíbles. Un millón de pesos cualquier cosa. Es terrible”. Y mientras Martínez y Reyna comparaban los precios de Europa con los argentinos, Mirtha siguió, sin poder creerlo. “La comida, la alimentación, la luz, el gas, el agua. Pero ¿qué nos llevó a esto? ¿Quién? ¿Quién ha sido el loco? ¿Cuál ha sido la locura que nos ha llevado a esto?”, se preguntó. “Ha sido gradual”, respondió Martínez. “No estoy en contra de este gobierno. Yo estoy en contra cuando se hacen las cosas mal, cualquier gobierno que sea, de izquierda o de derecha”, cerró.

De violencia, dengue y periodistas comprados

Mirtha volvió a apuntar contra el Gobierno StoryLab

En otro momento de la charla, la conductora se lamentó por lo sucedido el miércoles pasado durante una manifestación en el centro porteño. “Ayer lo que vi en la 9 de Julio es terrible. Muy preocupante”, aseguró. Después, consultó con sus invitados si estaban comiendo bien, escuchó la respuesta y continuó. “No tengamos miedo de opinar, chicos. Hay que tener libertad para opinar. No tengamos miedo. Si vos sos de izquierda yo te respeto. Respetame vos también”, pidió.

Minutos después repitió que se sintió “abandonada” en relación al dengue: ”No sabías si vacunarte, si existía la vacuna, si te hace bien… yo soy una mujer grande”. Y sorprendió con una frase inesperada: “A mi me molesta los que cobran por hablar bien. Los que están al servicio. En la radio, en la televisión”, dijo, sin dar nombres.

Mirtha también se tomó un rato para recordar la visita de Milei a su programa luego de ganar las elecciones. “Le dije al Presidente, que estaba sentado acá a mi derecha, que no quería irme de este mundo sin ver a la Argentina florecer”, repasó. “Si, lo va a ver”, le respondió el mandatario. “¿Y qué sintió cuando le dijo eso, mirándola a los ojos?”, quiso saber Mariano Martínez. “Sentí que me decía la verdad. Yo me emocioné hasta las lágrimas. Y él se emocionó también. Yo pensé que me decía la verdad”, respondió. “Bueno, él puede creerlo”, acotó Oscar Martínez. “Sí lo cree”, aseguró Mirtha, y luego de un silencio aseguró: “Qué difícil. Uno tiene miedo de opinar. Es terrible”.

