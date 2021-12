Murió Noelia en la 1-5/18: los verdaderos motivos por los que Leonor Manso abandonó la tira

En un año complicado para la televisión y en el que las ficciones escasean, La 1-5/18 se convirtió en uno de los programas más vistos. En gran parte, su éxito se debe a la trama, que cuenta las vivencias de un grupo de personas que viven en un barrio de emergencia, pero también otro elemento que le da gran valor es el nivel de algunas actuaciones, como la de Leonor Manso. La actriz le dio vida Noelia, una de las mujeres fuertes del barrio y la gran consejera de Rita, el personaje que interpreta Lali González. Este lunes, el personaje murió de manera muy repentina, llenando de sorpresa y duda a los televidentes.

Noelia se mudó a la casa de Rita cuando el marido de su amiga, Lautaro (Nico García), cayó preso. Al salir de la cárcel, el malviviente se instala junto a ellas, pero a pesar de sus intentos por convencer a todos que ahora lleva una vida alejada del delito, Noelia desconfía de él.

Esa desconfianza se mantuvo desde el principio de la trama hasta esta semana, en la que se produjo el trágico desenlace del personaje. Todo se precipitó luego de que Noelia escuchara una conversación entre Lautaro y Miranda (Romina Gaetani) en la que constata sus sospechas: el hombre no solo sigue apegado al delito, sino que es el responsable de introducir la nueva droga que hace estragos entre los más jóvenes del barrio.

En medio de una discusión, en la que ella amenaza con contarle a todos lo que acaba de descubrir, Lautaro se pone violento y ella sufre un ataque cardíaco. ¿Los guionistas tenían previsto este desenlace desde el principio? No. La misma actriz contó en una entrevista radial los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la tira.

″Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo” , le contó Manso a Marcela Coronel, en el ciclo radial Mientras Tanto. Y agregó: “Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”.

“Sentí algo físico y mental. Haciendo teatro es muy difícil, es mucha exigencia la televisión. Ahora tiene un ritmo impresionante la novela. Muchas escenas por día. Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos”, insistió.

La actriz reveló, además, como fue que comunicó su decisión. “Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda”.

“Empecé a ensayar [la obra Cae la noche tropical, en el Teatro San Martín] y tenía la tira... Ahí me di cuenta de que no podía. Para mí también es una pena, pero si no se puede no se puede. Alguna vez me ha pasado de hacer teatro y televisión al mismo tiempo, pero era más joven y se puede llevar, pero ahora ya no. Es un límite que entiendo que me pasa y hay que aceptar“, explicó la actriz.

La actriz reflexionó, también, sobre los efectos de la pandemia y el confinamiento: “Creo que toda esta cuarentena y la peste nos ha afectado a todos. Aunque uno no lo piense, es una amenaza que está todo el tiempo ahí. Y en algún lado afecta. Por suerte estoy trabajando, esto es impulso de vida para mí. La gente va tranquila a los teatros. No sabía que iba a pasar, pero ya hace un tiempito que se abrieron los teatros, y veo la salida cuando yo salgo de mi ensayo. Las personas se sienten protegidas. Tienen necesidad de algo que es habitual para ellos y les hace bien”.

La baja de Manso deja truncas varias historias, como la de Ricky (Felipe Colombo), su hijo y el abogado del barrio, pero sobre todo, se pierde ese foco de tensión constante en cada escena que compartía con García. Y, claro, también la posibilidad que siempre estuvo latente de que fuera ella quien descubriera sus verdaderos planes y se lo comunicara a Rita, para que al fin se aleje de él. Lo cierto es que este martes, la tira de eltrece mostró el modo en que la muerte de Noelia afectó a muchos en el barrio Peñalosa, durante una desgarradora despedida en el cementerio.