Leonor Manso abandonó la nueva ficción de Pol-ka: “Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18″

Desde el levantamiento de Separadas, al comienzo de la pandemia de coronavirus, la televisión abierta no cuenta con nuevas ficciones de factura nacional. Este año, tanto eltrece como Telefe anunciaron que su programación volvería a contar con tiras locales, y a pesar de que en ambos casos ya llevan varios capítulos grabados, los estrenos se dilatan. Tanto, que antes de salir al aire, ya se produjo la primera baja en uno de los elencos.

″Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo”, le contó Leonor Manso a Marcela Coronel, en el ciclo radial Mientras Tanto. Y agregó: “Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”.

“Sentí algo físico y mental. Haciendo teatro es muy difícil, es mucha exigencia la televisión. Ahora tiene un ritmo impresionante la novela. Muchas escenas por día. Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos”, insistió. Y reveló: “Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda”.

“Empecé a ensayar [la obra Cae la noche tropical, que se reestrena en el Teatro San Martín] y tenía la tira... Ahí me di cuenta de que no podía. Para mí también es una pena, pero si no se puede no se puede. Alguna vez me ha pasado de hacer teatro y televisión al mismo tiempo, pero era más joven y se puede llevar, pero ahora ya no. Es un límite que entiendo que me pasa y hay que aceptar ”, explicó Manso.

El detrás de escena de La 1-5/18 - Fuente: eltrece

La actriz reflexionó, también, sobre los efectos de la pandemia y el confinamiento: “Creo que toda esta cuarentena y la peste nos ha afectado a todos. Aunque uno no lo piense, es una amenaza que está todo el tiempo ahí. Y en algún lado afecta. Por suerte estoy trabajando, esto es impulso de vida para mí. La gente va tranquila a los teatros. No sabía que iba a pasar, pero ya hace un tiempito que se abrieron los teatros, y veo la salida cuando yo salgo de mi ensayo. Las personas se sienten protegidas. Tienen necesidad de algo que es habitual para ellos y les hace bien”.

La nueva ficción de eltrece se centra en las historias de un grupo de personas que vive en el barrio carenciado que le da título al programa. Manso interpreta a Noelia, una especie de madre y referente para todos los más jóvenes del barrio.

Drogas, narcotráfico, peleas entre bandas y diferencias de clases son algunos de los elementos que ponen en contexto a los protagonistas. En la villa conviven vecinos bien diferentes que, más allá de sus limitaciones económicas, siempre están dispuestos a ayudar y a luchar por su comunidad. Otra de las mujeres más fuertes del barrio es Lola (Agustina Cherri) quien, junto a Rita (Lali González), maneja un comedor comunitario y distribuye donaciones.

Además, la serie promete acción: en el barrio existe un conflicto entre dos bandas narcos que se disputan un bar que tiene una posición estratégica, el de Don Patricio (Patricio Contreras). Bruno (Gonzalo Heredia) regresa a casa y parece ser el encargado de defender el bar de su padre, quien está muy enfermo. Sin embargo, los vecinos descubren que en realidad el joven está escapando de una banda de delincuentes que buscan venganza.

Trailer 1-5/18, la nueva ficción de Polka

En paralelo, llega al barrio el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), un cura villero que es convocado por su mentor, el padre Antonio, quien está siendo amenazado. Atraído por Lola y conmovido por los problemas que vive la comunidad, pide el traslado y se instala en La Peñaloza. Entre la contradicción que siente entre su vocación religiosa y el amor incipiente por Lola, el padre se acerca a Bruno, quien es el tercer componente de este triángulo amoroso. Completan el elenco Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Leticia Brédice Bárbara Lombardo, Roly Serrano, Felipe Colombo, Yayo Guridi y Maxi Ghione, Nico García, Rodrigo Pedreira, Ángela Leiva y El Polaco.

Telefe, en tanto, está también próximo a estrenar El primero de nosotros, que se centra en la vida de un grupo de amigos de cuarenta y pico cuando se enteran que uno de ellos, Santiago (Benjamín Vicuña), padece de una enfermedad terminal. También cuenta con un elenco de lujo: Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo, Mercedes Funes, Rafael Ferro, Mica Vázquez, Carola Reyna, Nicolás Riera, Andrea Frigerio, Adriana Salonia y Daniel Fanego.

LA NACION