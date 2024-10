Absorbentes, dedicadas o irritantes: cinco madres de ficción que hicieron historia en la TV

Escuchar

Madre no hay una sola y la televisión es un claro ejemplo de ello . Sobreprotectoras, absorbentes, contenedoras, histriónicas, incompetentes, dedicadas o poco lúcidas, la pantalla chica dio cientos, miles, de ejemplos de mujeres que le dedicaron su vida a sus hijos. En este Día de la Madre repasamos cinco personajes que hicieron historia en la ficción.

Moni Argento (Casados con hijos)

Si bien durante su emisión original no logró hacerse un lugar entre el público, con el tiempo Casados con hijos , la adaptación argentina de Married with children, se convirtió en una serie de culto y Moni Argento (Florencia Peña), la matriarca de la familia, en un personaje tan irritante como querible. La sitcom, que se transmitió por la pantalla de Telefe entre 2005 y 2006 y ganó popularidad gracias a sus repeticiones, retrata la vida de los Argento, una familia de clase media argentina con cuatro integrantes muy particulares: Pepe (Guillermo Francella), un vendedor de zapatos algo tosco y machista; Moni, una ama de casa que odia las tareas del hogar y prefiere pasar el día mirando la TV; Paola (Luisana Lopilato), una joven ninfómana y de pocas luces, y Coqui (Darío Lopilato), un adolescente ingenuo y calentón.

Aunque no es una madre abnegada, Moni acompaña como puede a sus hijos y, ante sus errores, les aplica “correctivos”. Es una mujer que no sabe cocinar ni un huevo frito a la que la plata le quema en las manos y que no tiene reparos a la hora de corretear a su marido en busca de un poco de sexo. Extravagante, usa un peinado batido estilo Farrah Fawcett que es furor como meme, envidia con desesperación la activa vida sexual de sus vecinos Dardo y María Elena Fuseneco, y dispara “¡Cafecitooo...!” cada vez que la situación se torna complicada. De “preocupaciones maternales”, poco y nada.

Casados con hijos está disponible en Netflix, Max, Prime Video y Flow.

Mamá Cora (El mundo de Gasalla)

Si bien Mamá Cora nació en la cabeza del escritor Jacobo Langsner para una obra de teatro y se popularizó en 1985 de la mano de Antonio Gasalla en uno de los papeles protagónicos del film de Alejandro Doria Esperando la carroza, su desembarco en la televisión llegó de la mano del cómico en El mundo de Antonio Gasalla. El popular ciclo de TV, que emitió ATC entre 1988 y 1990, tuvo a la anciana de 78 años entre sus personajes más queridos.

Según la historia oficial, Ana María de los Dolores Buscaroli de Musicardi -así su nombre completo- es una mujer viuda que vive con el más chico de sus cuatro hijos en una pequeña casa de Versalles. Consciente de ser una molestia para él y para su mujer, un día decide desaparecer. El hecho de que sus herederos piensen que se suicidó arrojándose a las vías del tren y su posterior aparición en el medio de su propio velorio es el pie perfecto para una película plagada de guiños, chistes y momentos memorables. Mamá Cora funcionó tan bien que Gasalla la interpretó durante casi toda su carrera: primero en sus shows y luego, bajo el título de “La abuela”, en el living de Susana Giménez. Allí opinaba de la vida de la diva, despotricaba contra sus hijos, hablaba de la actualidad y de sus problemas para llegar a fin de mes y siempre tenía un pañuelo en la mano y la bombacha por las rodillas.

Esperando la carroza está disponible en Max, Prime Video y Flow.

María Elena (Vulnerables)

Vulnerables tuvo en su trama a una de las madres más complejas de la televisión local . Esta inolvidable serie de Polka, que se estrenó en abril de 1999 y tuvo dos temporadas, retrata la vida de siete pacientes que acuden a una terapia de grupo comandada por el psicoanalista Guillermo Segura (Jorge Marrale). La trama sigue la historia de cada uno de ellos. Jimena Soria (Inés Estévez) es una mujer aniñada, soñadora y optimista que padece incontinencia urinaria y tiene una relación enfermiza con su madre, quien la sobreprotege hasta la asfixia. En esa historia clínica entra en juego Leonor Manso y su impecable María Elena, un personaje secundario que se robó toda la atención del público y cosechó fanáticos propios.

María Elena es una mujer con un pasado de víctima, un exmarido violento y una soledad infinita. También es una mamá posesiva, enferma como su hija, y siniestra por momentos. Así como fue amada es como ama a su hija, de quien depende económicamente y a quien intenta llevar por el camino de la devoción religiosa. Y si bien la relación con Jimena es que la guía su historia, también es central su vínculo con Dominicci (Carlos Portaluppi), el farmacéutico que le provee sin ninguna receta las pastillas que ella necesita -y que comparte con “Jimenita”- a cambio de sexo. Cada vez que sale de la farmacia, se acomoda el labial rojo furioso.

Vulnerables está disponible en Prime Video y en Flow.

Lorelai (Gilmore girls)

¿Qué televidente que devoró cada uno de los 153 capítulos de Gilmore Girls no hubiese querido tener a Lorelei como mamá? Creada por Amy Sherman-Palladino, la serie retrató la vida de tres mujeres muy distintas de una misma familia -abuela, madre e hija- en un pequeño pueblo de Connecticut. Centrada en la construcción de las relaciones entre ellas, en sus vidas cotidianas, en sus roles en la sociedad, sus sueños, sus obstáculos, sus prejuicios y sus amores, la historia vio la luz en 2005 y tuvo 7 temporadas, además de una secuela de cuatro episodios que se estrenó en 2016, once años después del final, en Netflix.

Lorelei (Lauren Graham) es la hija de Emily Gilmore, una mujer de la alta sociedad, conservadora, esposa dedicada y con una participación activa en las instituciones más tradicionales de Stars Hollow. A los 17 años, se fue de su casa embarazada de su novio para convertirse en madre soltera. Emprendedora, responsable, graciosa, mordaz, decidida, pero sobre todo independiente, lleva adelante un pequeño hotel que ella misma fundó. Y mientras lidia con sus obligaciones, con la omnipresencia de su madre y con su vida amorosa, cría a Rory con un compañerismo que resulta conmovedor : siempre están allí una para la otra, comparten salidas, charlas y cafés y siempre están dispuestas a hundirse juntas en el sillón frente a una película de amor y bastante comida chatarra cuando todo se complica.

Gilmore Girls está disponible en Netflix y Apple TV.

Claire Dunphy (Modern Family)

Con 205 capítulos repletos de humor y sarcasmo, Modern Family retrató la vida de tres familias tan distintas como modernas. Jay Pritchett (Ed O’Neill) es el patriarca de esta compleja, desordenada y muy querible y gran familia a la que el público vio crecer desde 2009 hasta el 8 de abril de 2020, el día en el que se emitió el episodio final. Junto a DeDe Pritchett (Shelley Long), Jay tuvo a Mitchell y a Claire , quien se casó con Phil Dunphy (Ty Burrell) y se convirtió en madre de Haley, Alex y Luke, pero además se consagró como la síntesis de la mamá actual.

A lo largo de la serie, Claire (Julie Bowen) es una mamá cariñosa y atenta , pero también una mujer interesada por su comunidad, que calma sus nervios con sesiones de tiro e intenta -sin éxito- mantener en orden su casa. El resultado es hilarante: va de la vulnerabilidad a la dedicación y de la necesidad de tener todo bajo control a surfear con humor el complejo desafío de criar a una hija adolescente, otra demasiado inteligente y a un pequeño por demás travieso. También es esa madre que materna a su propio marido -quien se porta la mayoría de las veces como un adolescente más- e intenta poner los límites necesarios para que todo funcione. Algo que no le sale muy bien.

Modern Family está disponible en Disney+.