escuchar

Juana Viale opinó este domingo sobre el gesto obsceno que tuvo Cristina Kirchner durante su ingreso al Congreso de la Nación en el marco del traspaso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei. En medio de una edición en vivo de Almorzando con Juana (eltrece), la conductora se refirió al hecho viral que propició la exvicepresidenta ante los gritos de los seguidores del presidente electo. El análisis de Juana Viale fue en compañía de sus invitados: Luciana Geuna, Edgardo Alfano, Hernán Lacunza, Jesica Bossi y Karina Vilella. “Muy tremendo me pareció”, se sinceró sobre el gesto de Cristina.

Cabe destacar que el polémico hecho tuvo lugar en la explanada del parlamento nacional, cuando Cristina bajó de su auto y antes de ingresar al edificio, alzó su mano, luego su dedo medio e hizo el gesto de “fuck you”. Este hecho generó consternación en las redes sociales y rápidamente se viralizó. Por su parte, la nieta de Mirtha Legrand hizo eco del mismo en su programa y los invitados presentaron su punto de vista sobre el significado público y la imagen que transmitió a la sociedad.

Mientras los periodistas mencionaron que el traspaso de los atributos presidenciales entre Fernández y Milei fue pacífico, Juanita señaló: “Hablando de abucheos, cuando Cristina estaba ingresando al recinto en la cual venía bajando e hizo un fuck you…”. En ese instante, Geuna acotó: “Sí, fue porque afuera había un montón de simpatizantes de Javier y ella estaba entrando, con Máximo [Kirchner] que la escoltaba atrás y estaba Axel Kicillof. Entonces algo escuchó, no sé si insulto o alguna crítica e hizo el gesto”.

“Pero Cristina es una gran política, ha sufrido otro tipo de insultos a lo largo de toda la carrera política. ¿Qué habrá sido lo que le dijeron para que tenga una reacción así?, cuando es una mujer con mucha templanza”, describió Juanita.

Por su parte, Alfano sumó su apreciación: “Esa es la verdadera Cristina Kirchner, que te puede insultar, te puede hacer fuck you, te puede decir de todo. Que lo digan… no lo van a decir nunca. Pero los colaboradores y todos los que han convivido con ella lo dicen. Es difícil”. A lo que Juana no se contuvo y acotó: “Muy tremendo me pareció”.

“Es lamentable, es lo último que se va a ver de ella y después lo intentó revertir. Se hizo la simpática hacia el final con Milei cuando ya juró su Gobierno. Lo guiaba, trataba de hacer una especie de acercamiento, tal vez para después neutralizar esta foto que es lo último que va a quedar de Cristina”, especuló Geuna. Asimismo, Juanita insistió en coincidencia con las palabras de la periodista: “O lo hizo para seguir siendo Cristina”.

Al final del desmembramiento de lo que fue parte del acto de asunción de Javier en el Congreso de la Nación, Alfano manifestó su preocupación tras el polémico gesto: “Conociendo cómo se mueve la militancia kirchnerista. Cristina, como pasa con Milei, la endiosan y este gesto se derrama para abajo. Si ella hizo este gesto hoy, la militancia después puede hacer otras cosas, contra el presidente o contra el que fuere. No es un tema fácil, porque van a decir: ‘mirá lo que nuestra jefa está haciendo’. A partir de ahí todos pueden hacer otras cosas”.