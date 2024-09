Natalia Oreiro: cambio de look y las primeras imágenes de su nueva serie

Escuchar

Comenzaron las grabaciones de La jefa... aunque no quiera, la nueva comedia que podrá verse por la pantalla de Disney+. Protagonizada por Natalia Oreiro , esta serie -en tono de comedia negra- sigue las andanzas de Vanesa, una profesora de literatura argentina en París que debe volver repentinamente al país, tras la inesperada muerte de su padre Carlos. Al llegar, descubre que su papá, propietario de una bailanta del conurbano, es en verdad el líder de una banda de piratas del asfalto formada por casi todos los miembros de su familia.

Impactada con la noticia, Vanesa deberá lidiar con la agrupación familiar que ha quedado acéfala y desorientada tras la muerte de su jefe. Ella parece ser la menos indicada para asumir ese rol, pero con el pasar de los días se irá transformando hasta convertirse finalmente en La jefa… aunque no quiera.

Con un contundente cambio de look, Natalia Oreiro comparte una toma con Juan Ingaramo, el cantante cordobés Disney+

Dirigida por Daniela Goggi, se conocieron las primeras imágenes del rodaje. El cementerio de la Chacarita y un club nocturno fueron las locaciones elegidas para estas primeras escenas que reunieron al elenco completo integrado por Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowsky, Juan Ingaramo, Claudio Martínez Bel, Muriel Santa Ana y Fernán Mirás, quien tiene una participación especial.

El elenco en una de las escenas filmadas en el cementerio de la Chacarita Disney+

La serie comienza con la despedida de Carlos, el líder de esta banda de piratas del asfalto que fallece de manera repentina Disney+

Marrale y Ziembrowsky, a pura risa en una de las tomas en donde despiden al difunto en el cementerio Disney+

Jorge Marrale interpreta a Roby, el tío de Vanesa y la mano derecha de Carlos, recibiendo indicaciones de la directora Disney+

Paola Barrientos encarna a Mirta, la segunda esposa de Carlos ALEJANDRO LIPSZYC - Disney+

Fernán Mirás es Leandro, el líder de la banda enemiga y el exnovio de Vanesa Disney+

Ziembrowski es el primo de Vanesa al que apodan "El viejo" Disney+

El cantante y actor Juan Ingaramo hará de Facundo, el exchofer de Carlos Disney+

Quién es quien en La jefa...

* Natalia Oreiro es Vanesa Mastone, la hija del líder de la banda de los piratas del asfalto, Carlos Mastone

* Jorge Marrale interpreta a Roby, tío de Vanesa, mano derecha de Carlos

* Paola Barrientos es Mirta, segunda esposa de Carlos

* Luis Ziembrowski hace de “El viejo, un primo de Vanesa

* El cantante Juan Ingaramo es Facundo, exchofer de Carlos

* Claudio Martínez Bel es Bebe, otro primo de Vanesa

* Muriel Santa Ana hace de Gaby, la mejor amiga de la protagonista

* Fernán Mirás es Leandro, líder de la banda enemiga, pero además exnovio de Vanesa

Proyectos y más proyectos

Mientras la televisión abierta no ofrece demasiadas oportunidades para la ficción, los actores se vuelcan no solo a las plataformas sino también a la pantalla grande. Claro, no todos porque las propuestas son más bien escasas. De todas maneras, Natalia Oreiro es uno de esos nombres que los productores buscan porque saben del interés que genera. Si bien el año pasado, la uruguaya tenía planeado hacer una ficción en Telefe, ese proyecto no se concretó y ella se abocó principalmente al cine y las plataformas, así se la pudo ver en los largometrajes Casi muerta (Prime Video) y Asfixiados (Star+, ahora Disney+). Y también en la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido (Prime Video).

En esta nueva producción de Disney+, Oreiro seguramente transitará algunas de las emociones que vivió al grabar la comedia negra Casi muerta, ya que en su momento cuando habló con LA NACIÓN destacó la importancia del humor para sobrellevar situaciones inevitables. Y no solo eso, sino que nuevamente se reencontrará en un set con Fernán Mirás, pero esta vez como compañero de elenco y no como director. Oreiro y Mirás se conocieron en 2005, cuando protagonizaron un capítulo del unitario Botines, producido por Polka.

