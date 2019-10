Steven Universe llega a los cines

Con una historia tan compleja como atractiva y profunda, Steven Universe se destaca en el actual escenario de series animadas -que es muy rico y variado- y puede ser disfrutado tanto por niños como por adultos, gracias a su historia de amor, aceptación e inclusión. Ahora, tras cinco temporadas, la historia llega a los cines argentinos con su primer film. "Conocer Buenos Aires cambió mi vida ¡No puedo esperar a que el público argentino vea la película en el cine!", aseguró su creadora, Rebecca Sugar.

Sugar, showrunner de la serie, estuvo en Buenos Aires a finales del año pasado, cuando fue una de las invitadas a la edición de Argentina Comic-Con. Su panel, que coincidió con un super clásico entre River y Boca, fue uno de los más concurridos y celebrados de esa edición. "Ella es nuestra Gallardo", se animó a decir uno de los asistentes, vestido como uno de los personajes de la serie.

En ese momento, Sugar estaba presentando la conclusión de la primera parte de la serie que comenzó en 2013 en Cartoon Network y que finalizó este año. Pero también aprovechó para revelar algunos avances de la película en la que ya estaba trabajando. Ahora, al fin, la película se podrá ver en la Argentina y será por partida doble: por única vez en la pantalla de Cartoon Network el lunes 7 de octubre a las 20 y desde el 24 en la cadena de cines Cinemark Hoyts.

La artista dialogó en exclusiva con LA NACIÓN sobre el inminente estreno, qué piensa del boom actual de la animación y por qué cree que su creación es tan popular." Steven Universe es sobre cómo las diferencias nos hacen más fuertes: nos encontramos en un mundo en donde todos somos distintos pero eso nos hace necesitar del otro, nos vuelve complementarios, nos enriquece", reveló.

-¿Qué recuerdos tenés de tu visita a la Argentina?

-¡Los mejores recuerdos posibles! No miento si digo que conocer Buenos Aires y a los fans argentinos de Steven Universe cambió mi vida. Me impactó y sorprendió la recepción que tiene el programa en tu país, me dejó realmente sin palabras. Vi la pasión que le ponen a las cosas que les gustan, el cariño que tenían conmigo, la preocupación porque todo saliera bien...

Me tocó ir justo antes de Diamonds Days, el cierre de la gran historia que veníamos contando. Sé que no pude responder muchas preguntas porque no quería que hubiesen spoilers, pero quiero que le transmitas a todos los que siguen Steven Universe que no podré jamás olvidar lo que viví allí.

Rebecca Sugar, la showrunner de Steven Universe, con su look anterior antes de empezar la aventura de la película

-Y después de ese cierre, ahora llega la película, ¿qué podés adelantarnos del film?

-Se van a encontrar con un gran esfuerzo de muchísimas personas que pusimos lo mejor de nosotros mismos y todo lo que aprendimos después de hacer 160 episodios de la serie. ¡No puedo esperar a que el público argentino vea la película! Quiero saber qué piensan, qué les gustó más, necesito conocer todos su pareces... sería una buena excusa para volver.

-¿Desde hace cuánto que tenés planes de hacer esta película?

-Hace mucho mucho tiempo pero no te voy a dar detalles de cómo se me ocurrió porque sería dar spoilers. Digamos que se me ocurrió en 2015. Nosotros teníamos una historia que contar que comenzó en 2013 y que terminó con el episodio Change Your Mind. Al terminar de escribir ese final, todos comenzamos a compartir cómo nos sentíamos de haber finalizado algo que habíamos querido tanto y que se terminaba. Y ahí comenzó la verdadera travesía de la película, un recorrido por los propios sentimientos.

De algún modo, la película de Steven Universe es la manera en la que pudimos lidiar con el hecho de que estábamos cerrando una gran aventura que nos llevó muchos años y que había sido mucho más de lo que cualquiera hubiese soñado. Estábamos tristes y felices a la vez, exhaustos pero también con energías... era raro. Y ahí llegó la idea de la película.

-Entonces fue un motivo de felicidad...

-No te creas: nos dio verdadero pánico. Nos hizo enfrentar algunos temores naturales que surgen cuando uno se mete en una empresa que nunca había hecho antes y la verdad es que en ocasiones eso nos paralizó. Pero como equipo tuvimos que enfrentar ese reto y darnos fuerzas.

-La película es un musical, ¿ese fue siempre el plan?

-Sí, empezó en mi cabeza como un musical y siempre lo pensé así, jamás hubiese aceptado hacer otra cosa. ¡La música es tan importante en Steven Universe! Y no sólo las canciones sino también la banda de sonido. Cada personaje principal tiene sus propios instrumentos y melodías y eso va sonando y apareciendo a lo largo de la serie. Buscamos emocionar desde la música, generar climas, anticipar, sorprender... Steven Universe es sobre cómo las diferencias nos hacen más fuertes: nos encontramos en un mundo en donde todos somos distintos pero eso nos hace necesitar del otro, nos vuelve complementarios, nos enriquece. Y la música también es variada porque es diversa como la vida o como la serie.

-Steven Universe quizá no hubiese sido posible hace una década pero hoy vemos muchísimos ciclos animados, con muchas temáticas y estilos, ¿qué cambio en este tiempo?

-Sin dudas hubo espacios que dejaron a los creadores experimentar y eso dio resultados. Nada de esto hubiese sido posible sin Hora de Aventuras. Ese programa nos abrió la puerta a muchos, incluyéndome a mí.

Te voy a ser muy sincera: en estos siete años de trabajo realmente vi y experimenté cómo cambió el mundo de la animación. En los primeros momentos de Steven Universe hacíamos cosas que nadie nunca había hecho y, justamente por eso, que generaba resistencia y que yo me daba cuenta que no era lo deseado. Pero insistimos y mostramos que lo que queríamos contar valía la pena. Nunca perdimos la confianza y nunca nos rendimos a lo que funcionaba en la TV en ese momento.

"Steven Universe" llega a la gran pantalla

-¿Por qué creés que la serie se volvió tan popular?

-Es una pregunta muy difícil de responder, pero parece seguro que distintas personas se sienten atraídas por cosas distintas. Por encima de eso creo que cualquiera puede dar fe de que hay mucho amor en juego: te guste o no Steven Universe, basta ver unos segundos para entender que todos los que trabajamos en ella le ponemos mucho empeño y cariño. Mi equipo y yo amamos los dibujos animados. No nos gustan los mismos dibujos pero lo que nos une es la pasión por la historia de la animación. Y creo que esa pasión trasciende la pantalla y es lo que hace que muchas personas se enamoren de nuestro show.

-Por último: en la Argentina Comic-Con sorprendiste al público con tu cabellera larga y dijiste que habías hecho una promesa de no cortártelo mientras trabajabas en la película. Ahora que el film se está por estrenar, ¿regresás al pelo corto?

-¡No puedo creer que te hayas acordado de eso! Te cuento: decidí dejármelo largo, algo que jamás había hecho. Pero hacer esta película fue tan movilizador que sentí que debía dejar una marca en mi cuerpo porque fue un proceso transformador y quise aprender de la moraleja de la película y abrazar los cambios.