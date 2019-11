Nuevo round: la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 13:45

Un nuevo capítulo se suma a la escandalosa separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Esta vez, la relación entre la modelo y el futbolista volvió a tensionarse por un hecho puntual que ocurrió hace unas semanas, cuando ella decidió viajar a Punta del Este para festejar su cumpleaños junto a sus tres hijas y algunas de sus mejores amigas.

Primero, celebraron en la playa, y fue la propia Neumann quien se encargó de hacer público el tema, a través de varias postales que subió a Instagram. Sin embargo, el problema ocurrió a la noche, cuando las adultas se lookearon con "temática Halloween" [justo era la noche del 31 de octubre] y se fueron a bailar, dejando supuestamente a Allegra, Indiana y Sienna solas en la habitación.

Cuando Cubero se enteró [aparentemente, luego de una de sus hijas se lo contara], un nuevo conflicto entre la expareja volvió a desatarse. "A Fabián no le gusto nada. Además, se empezaron a sumar otras cuestiones, como quién las va a buscar al colegio porque Cubero entrena hasta última hora y recurre a una muy amiga de él y a Mica para que las vaya a buscar cuando no puede", contó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana, dando a entender que esa situación molestaría mucho a Neumann.

"No es una disputa, simplemente que a veces tenemos compromisos y designamos gente de nuestra confianza para que busque a las nenas. Es amiga de Mica pero hace tres años que la conozco y tengo plena confianza en ella", expresó el jugador de Vélez Sarsfield al respecto.

Enseguida, el deportista retrucó que su ex muchas veces envía a las nenas solas en remis y que a su casa manda a una persona (Sebastián, un productor que habría sido pareja de Nicole) a buscar a las menores. "Uno como padre se preocupa, pero no puedo hacer demasiado. Es una responsabilidad de parte de los mayores tomar las decisiones correctas y no puedo negarme a dárselas a la persona que ella manda a buscarlas", aseguró.

Enseguida, hizo referencia al episodio ocurrido en Uruguay y, aunque no dio demasiados detalles, demostró su descontento: "Uno se preocupa porque son menores de edad y tienen que estar siempre con un mayor, pero bueno, es algo que tendrá que resolver ella".

Su pareja, Mica Viciconte, también se metió en la polémica y opinó: "Si fuiste a la farmacia y volviste, no pasa nada, pero así no. Yo soy re miedosa hasta con mi perra, que no la dejo sola". En cuanto al hecho que despertó el enojo de Neumann, aclaró: "Sé que en los colegios uno firma la autorización para que pueda retirarlas otra persona. ¿Cuál es la gravedad?", preguntó, restándole importancia al enojo de la panelista de Nosotros a la mañana.