Números pocas veces vistos: cuál fue el rating que alcanzó el infartante partido de Argentina e Inglaterra

El Mundial entró en su fase definitoria en el que cada partido deja afuera a un equipo. Varias selecciones que sonaban como favoritas se quedaron en el camino. Tras el triunfo contra Suiza, todas las miradas estuvieron puestas en qué pasaría en el encuentro entre la Argentina e Inglaterra, que fue mucho más que un partido de fútbol, un fenómeno que se palpitó desde hace días en las redes sociales.

Cada vez que jugó la selección, los ratings subieron considerablemente. De hecho, la Copa del Mundo le dio cifras, tanto a Telefe, el canal que más partidos transmitió en la TV abierta, como a la Televisión Pública, números que no se veían desde hace tiempo. Basta con repasar las cifras del partido entre la Argentina y Suiza para ver que no son habituales. Con un promedio consolidado de 57.1 puntos, 36.4 en Telefe, 16.1 en TyC Sports y 4.6 en la Televisión Pública/DSports, se ubicó entre los más vistos del Mundial. Además, batió un récord en Flow, más de un millón ochocientas mil personas lo vieron a través de esa plataforma.

La TV abierta, la otra ganadora del Mundial JEWEL SAMAD - AFP

La previa

Como sucedió desde el comienzo de la Copa, tanto Telefe como la pantalla estatal prepararon transmisiones especiales para calentar sus pantallas. El inicio de la cobertura fue a las 12 con un Flash Mundial de noticias y a las 13 llegó Palpitando la Previa con Sofi Martínez, desde las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, junto a Maxi López, Grego Rossello, Guillermo Panizza, Miguel Bossio y Luclia “Tora” Villar. El segmento arrancó con 10 puntos y llegó a los 13.4. A las 14 comenzó la previa oficial del partido con la conducción de Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y un equipo periodístico y de figuras que trajeron el análisis táctico. La cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa del encuentro obtuvo un piso de 13.9 y llegó a los 29 puntos.

Por su parte, la previa de Argentina – Inglaterra en la Televisión Pública comenzó a las 12, con la información de los enviados del canal estatal, encabezados por Pablo Tiburzi. Luego, a partir de las 13, Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez presentaron todo lo que había que saber antes del partido en Zona Mixta, junto al equipo con el que vinieron recorriendo todo el Mundial, con Germán Berghmans y toda la información desde los Estados Unidos, junto a Gabriela Previtera, con la participación de Germán Ostertag y Priscila Crivocapich. Además, tuvieron móviles en vivo junto a Emiliano Rella, Nadia Carlos, Yamila Montoya, Martín Marino y Jimena Cyrulnik. El segmento se mantuvo en los 0.6 puntos, antes del comienzo de la transmisión oficial.

El partido

Desde la previa el rating demostró que no era un partido más: toda la televisión, sumados canales de aire y cable, cosechaba un encendido total de 72 puntos. Cabe recordar que también TyCSports transmitió el encuentro más esperado por todo un país. A las 16 la pelota empezó a rodar en el campo de juego con un piso de 37 puntos en Telefe y 4.2 en la Televisión Pública/ DSports. La principal novedad fue el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul. El resto de la formación del equipo argentino mantuvo la base habitual. Si bien no hubo llegadas claras sobre los arcos, hasta la pausa de hidratación, la semifinal se jugó con mucha tensión. El rating subió a los 40.1 puntos en Telefe y 4,6 en la pantalla estatal cuando Lionel Messi dejó atrás a tres rivales y obligó a Elliot Anderson a cometer la primera infracción sancionada con tarjeta amarilla. De ese tiro libre, jugado en corto, Enzo Fernández probó desde media distancia y su remate pasó muy cerca del ángulo. La marca máxima del primer tiempo, en donde hubo pocas situaciones de gol y mucha intensidad en la mitad de la cancha, fue de 41.4 puntos para Telefe y 5.6 en la Televisión Pública/DSports. Más de 3.300.000 personas siguieron la transmisión según las nuevas métricas de Ibope solo en el AMBA.

La segunda etapa empezó con 43.9 puntos, 38.8 en Telefe y 5.1 en la pantalla estatal. En el arranque, Julián Álvarez tuvo la primera gran chance con un remate que contuvo Jordan Pickford. Messi capturó el rebote y asistió otra vez al delantero, que definió desviado en una acción que terminó muy cerca del primer gol argentino. A los 10 minutos, Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra. Tras la pausa para la hidratación, Lionel Scaloni realizó tres cambios de una vez: ingresaron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel por Lisandro Martínez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina. En Inglaterra, Ezri Konsa reemplazó a Anthony Gordon para reforzar la defensa de la ventaja. La Argentina volvió a quedar muy cerca del empate pero el palo y Jordan Pickford los salvaron. Finalmente, al minuto 40, una gran definición de Fernández, tras un córner jugado rápido por Messi, el mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate que se metió junto a un palo para establecer el 1-1. El árbitro Ismail Elfath adicionó nueve minutos y el rating trepó a los 41.8 y 5.6 puntos cuando la Albiceleste dio vuelta el marcador. Messi envió un centro con la derecha, tras un palo de Alexis Mac Allister, y Lautaro Martínez apareció por el segundo para conectar de cabeza y marcar el 2-1. El pico del encuentro fue de 48 puntos, 41.9 puntos en Telefe y 6.1 en la pantalla estatal.

Qué pasó con el resto de los canales

Como suele suceder en estos casos donde la selección argentina se lleva todo el rating, los canales modifican su programación para no exponer a sus productos. eltrece levantó Cuestión de peso y ¡Ahora Caigo! y en su lugar emitió dos películas. A las 16, proyectó Cuestión de tiempo con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy y luego, Till: el crimen que cambió todo, con Danielle Deadwyler y Jalyn Hall. En cuanto a América TV, tanto DDM como Primicias Ya salieron al aire con compilados y elnueve se mantuvo con su programación habitual. Como era de esperar, ninguno pudo cosechar buenos números, y no llegaron al punto.