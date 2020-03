Por el coronavirus, elnueve cambia su programación y hace foco en la actualidad

Nicolás Magaldi cambia su ciclo para poder tratar temas de actualidad, en medio de la pandemia del coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 12:43

La pandemia del coronavirus hace cambiar al mundo minuto a minuto y la televisión argentina no está ajena. Si bien desde hacía días elnueve adaptó varias de sus propuestas para reflejar lo que ocurre en el país, en las últimas horas las autoridades del canal decidieron reforzar su grilla de programación ante la demanda de información de los televidentes. Los cambios incluyen nuevos horarios, incorporaciones de especiales, nuevos panelistas y el fin de algunos programas.

En primera medida, este fin de semana se despide Tu fabuloso finde , que desde octubre conducen Diego Pérez y Verónica Varano , los sábados y domingos, de 17 a 20. Igualmente, tanto Pérez como Varano junto a Analía Rivas seguirán al frente de programas especiales de actualidad , que harán foco en lo que está ocurriendo en el país y se podrán ver los sábados, de 19 a 22, y los domingos, de 18 a 21.

Las ediciones del fin de semana del noticiero Telenueve se extenderán, los sábados ocuparán varias franjas horarias (14.30 a 19), mientras que los domingos se podrán ver desde las 14.30 hasta las 18.

Implacables, el ciclo de espectáculos que comanda Susana Roccasalvo, sumará al panel a la periodista Mercedes Ninci para abordar los temas de actualidad. Desde este fin de semana, irá los sábados, de 22 hasta la medianoche, mientras que los domingos ocupará la franja de 21 a 23 para darle paso a Todo puede pasar, el ciclo de Nicolás Occhiato, quien también estará al frente de un especial por el coronavirus.

El magazine ¡Qué mañana! reforzará los temas de actualidad también como parte del refuerzo que estará haciendo el canal para seguir de cerca todo lo que pasa con el coronavirus en nuestro país

Respecto a la programación diaria , desde este lunes, todos los ciclos desde las 7 hasta las 0.30, irán en vivo y con la actualidad como tema principal . Las cuatro ediciones de Telenueve mantendrán su horario.

¡Qué Mañana!, el magazine que mezcla recetas con temas del mundo del espectáculo, la moda, el deportes, la tecnología y el humor, dejará alguno de esos tópicos para concentrarse en la actualidad y a su staff se le sumará la periodista Tatiana Schapiro.

Cambio de foco: Magaldi y Montero

El show del problema seguirá de 13.15 a 15, pero se reconvertirá y pasará a llamarse El show del problema en casa . Nicolás Magaldi seguirá al frente de este ciclo junto a Javier Díaz, Laura Ubfal y Melina Fleiderman, a quienes se le sumarán el médico Conrado Estol y diferentes profesionales de la salud. En tanto, Ivo Cutzarida, Silvia Freire y el abogado Guido Karp ya no serán parte de esta propuesta televisiva.

"La idea es hacerlo más periodístico , notas por todo el mundo, móviles con actualidad y tratar de diferenciarnos con otro programas", adelantó Magaldi a LA NACION sobre esta nueva etapa que arranca su ciclo a partir de la semana próxima.

De esta manera, luego de casi cuatro años, el ciclo dejará de ser un talk show para convertirse en uno de actualidad. "En El show del problema encontré mi parte de animador, de showman y ahora es un volver al periodismo y me encanta", reflexionó para luego dejar en claro la misión de esta nueva propuesta: "Si bien este programa no será un noticiero, haremos un ciclo periodístico y la intención es que se vean los héroes anónimos que no tienen visibilidad".

La intención es que se vean los héroes anónimos que no tienen visibilidad Nicolás Magaldi

Y el otro programa que también sufrirá un cambio drástico en su espíritu es el de Leo Montero, Mejor de noche, que a partir de ahora irá en vivo, de 21.50 a 23. El conductor hará entrevistas a través de videollamadas, acentuará su costados solidario y reforzará los temas informativos con lo social.

Por otro lado, las tardes y las noches del canal seguirán con las mismas propuestas que tenían hasta ahora: Hay que ver, Confrontados, Todas las tardes, Telenueve Central y Bendita. Y también seguirá Viviana Canosa con su programa Nada Personal, a las 23.