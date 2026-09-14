Premios Emmy 2026, EN VIVO: la ceremonia minuto a minuto
Esta noche se entregan los galardones de la Academia de Televisión de Estados Unidos
Noah Wyle, uno de los grandes favoritos de la noche a llevarse el Emmy a mejor actor por The PittWarrick Page - Max
Dónde ver la ceremonia
La 78ª edición de los premios Emmy se realizará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. En la Argentina, la cobertura comenzará a las 20 con la alfombra roja y la entrega de premios podrá verse desde las 21 por TNT y HBO Max.
Todo listo para el arranque de los Emmy
Llegó el gran día y Hollywood se prepara para una nueva edición de los premios Emmy. Este lunes, la Academia de Televisión celebra la 78ª entrega de sus galardones, que reconocerán a las producciones e intérpretes más destacados de la pantalla chica del último año.
La ceremonia tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la gala en 15 años.