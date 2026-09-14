Premios Emmy 2026, EN VIVO: la ceremonia minuto a minuto

Llegó el gran día y Hollywood se prepara para una nueva edición de los premios Emmy. Este lunes, la Academia de Televisión celebra la 78ª entrega de sus galardones, que reconocerán a las producciones e intérpretes más destacados de la pantalla chica del último año.

La ceremonia tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la gala en 15 años.