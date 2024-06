Qué le pasó a Mario Massaccesi que debió ser reemplazado por Rodrigo Lussich en Cuestión de peso

Escuchar

Rodrigo Lussich sorprendió a los espectadores de Cuestión de peso al hacerse cargo del programa junto al equipo médico y los participantes. De este modo, en el día de ayer los televidentes lo vieron por duplicado: primero en Socios del espectáculo junto a Adrián Pallares y luego al frente del ciclo que conduce Mario Massaccesi. En él explicó al aire el motivo de la ausencia del periodista.

“Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Cuestión de peso, el programa más saludable de la televisión argentina. El programa que cambia tu calidad de vida. No soy Mario Massaccesi, obviamente, el dueño de casa. Estoy igualito”, bromeó Lussich justo antes de explicar el motivo de la ausencia del conductor habitual.

Rodrigo Lussich se puso al frente de Cuestión de peso por un día

“Mario, al que le mandamos un beso grande, porque se está recuperando de una disfonía. Mejor amigo de toda la vida, me consultó si podía cubrirlo hoy. Y acá estoy para hacer el programa con ustedes. Y ustedes, por supuesto, son los protagonistas, así que bienvenidos”, agregó Lussich, con simpatía, ante las cámaras.

Rodrigo Lussich contó los cruces entre los participantes de Cuestión de peso

“Arrancamos un programa en un día de mucha tensión. Ha sido una mañana tensa en la clínica. Primero porque el desayuno tardó mucho. Empezó una hora y media más tarde porque alguien llegó muy tarde a desayunar. Y hasta que no llega, no se arranca. Hubo bronca”, reveló Lussich.

Y agregó: “Pero además, hoy es día de pesajes en alerta. A 24 horas de una nueva eliminación. Una semana con triple eliminación. Ustedes saben, el viernes feriado no tuvimos eliminación. Y ayer Ernesto estuvo y está en la cuerda floja”, apuntó y mantuvo con éxito la expectativa de los televidentes a lo largo del programa.

La vuelta de Cuestión de peso a cargo de Massaccesi

El mes pasado, la vuelta de este clásico fue bien recibida por la audiencia. Con excelentes números (los ciclos que estaban antes hacían la mitad de rating) se desprende que el público no dudó a la hora de volver a conectar con la propuesta. La incorporación del histórico periodista de los noticieros del canal le supo imprimir un tono más amable y cálido al programa. Su experiencia como coach ontológico profesional le permite brindar una mirada mucho más empática con los participantes y una mejor llegada al televidente. En esta temporada hay menos balanza y más corazón.

El periodista le imprime un tono amable a la conducción de Cuestión de peso LA NACION

“Me llamaron para sumarme a Cuestión de peso y me dieron una semana para pensarlo. Pero me hicieron falta apenas diez minutos para decir que sí, y no lo consulté con nadie porque cada uno opina desde su lugar. No le di oportunidad a la cabeza porque sentí una corazonada. Era un salto hacia la incertidumbre, lo nuevo y ya estaba en tiempo de hacerlo”, aseguró el periodista en una entrevista con LA NACIÓN.

“Le pedí al Dr. Alberto Cormillot que me corrigiera al aire si yo decía algo inapropiado, porque no soy un experto en el tema y quiero preguntar como cualquier persona que va a un médico. Eso me da libertad de meter la pata al aire y no con intensión, sino porque no soy el que sabe del tema. Y otra de las condiciones es poder bucear en qué hay detrás del sobrepeso de cada persona. Tal vez no se vio en las temporadas anteriores y ahora me parece interesante saber qué pasa con las emociones, con los mandatos, porque en general detrás de cada persona con obesidad hay una historia que desencadena esa enfermedad”, destacó Massaccesi en diálogo con este diario.

LA NACION