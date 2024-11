Mario Massaccesi reacomoda “radicalmente” su vida y acepta un nuevo desafío laboral

Con la salida de Sergio Lapegüe de Tempraneros y de TN, hay muchos movimientos en el canal de noticias . En los próximos días va a haber una confirmación oficial de la nueva dupla de conductores y de otras novedades en la grilla de TN, pero LA NACIÓN ya puede confirmar que Mario Massaccesi y Paula Bernini estarán al frente de Tempraneros y que debutan el 1° de enero . Además puede haber alguna modificación en el horario (posiblemente arranquen a las 7 y no a las 6), y hasta podrían cambiar el nombre, aunque eso no está todavía definido. Esos no serían los únicos cambios en TN porque buscan nuevo conductor para En síntesis, que hasta el 13 de diciembre hará Massaccesi, y aprovechando estos movimientos, habrá otros en la tarde de la emisora.

Así, el periodista se queda con Cuestión de peso (eltrece), que sigue todo el verano y probablemente todo 2025. Deja En síntesis y también se despide de La Once Diez, donde conduce #Massaccesiquenunca desde hace ocho años. “Ya avisé que no voy a estar más. Quiero despejarme todo porque no sé cómo va a ser mi vida ahora. Supongo que me va a costar acostumbrarme porque despertarme a las 5.30 de la mañana es un tema”, confiesa. “Ya tengo todo arreglado. Estoy muy contento y sorprendido porque esta decisión implica un cambio radical después de 25 años de trabajar a la noche . He hecho suplencias a la mañana, pero por pocas semanas. Siempre trabajé de tarde-noche y esta es la primera vez que voy a hacer un cambio tan grande en mi vida cotidiana. Voy a madrugar y a tener otras rutinas. Por ejemplo, voy a poder cenar en casa, acostarme temprano e ir al teatro tranquilo porque tenía que apagar el celular y pensaba todo el tiempo en que podían llamarme. Era una tortura. Y además tengo ganas de un cambio”, se sincera el periodista.

-¿Cuándo arranca entonces esta nueva dupla?

-El 1° de enero. Todavía no está definido el horario en que arrancamos porque es parte de los ajustes que están haciendo. Es posible que sea a las 7. Faltan ajustar otras cosas además del horario, por ejemplo, si se suma a alguien más al equipo. Hay pedidos de otros colegas de cambios de horarios. Sigue el mismo equipo de producción, que está muy consolidado; ya hubo una reunión y todos lo tomaron muy bien, y nos dieron la bienvenida. Quedan por delante muchas reuniones y decisiones . La idea es respetar la despedida de Lape y no interferir.

LA NACIÓN supo que Lapegüe tenía la intención de despedirse de Tempraneros este miércoles 27 de noviembre, pero su coequiper, Roxy Vázquez, no va a estar ese día porque lo pidió por un tema personal hace ya unas semanas. Y no quieren que se despida sin que este Vázquez, por una cuestión de respeto y para no sumar más confusión. Otra duda es mantener el nombre del programa o cambiarlo; tampoco está definido. Por lo pronto, en diciembre quedaría solamente Vázquez al frente, para despedirse el 31 de diciembre, tomarse vacaciones y a la vuelta tomar otro horario en TN.

Otro tema a definir es quién se hará cargo del noticiero de la medianoche que Massaccesi conduce desde hace años. De eso y otras cosas se ocupa el director de noticias de TN, Ricardo Ravanelli. Se sabe que Lorena Maciel finalmente se queda en TN, y que Carolina Amoroso podría dejar las tardes y cambiar de horario. Hay que rearmar la grilla y la duda es si hacerlo ahora o dejarlo para marzo. “Me despido de En síntesis el 13 de diciembre y me tomo vacaciones. Además, tengo que empezar a acostumbrarme al cambio de horario porque desde hace años me acuesto pasadas las 2 de la mañana. Tengo que modificar toda mi rutina cotidiana. La idea es acostarme temprano, la clave es estar en la cama a las 22 y descansar bien”, asegura Massaccesi.

Mario Massaccesi junto al equipo de especialistas de Cuestión de peso

-Tempraneros tiene su impronta, ¿ya pensaste en cuál va a ser la tuya?

-En estos 25 años he sido el rey de las suplencias (risas). He suplantado a todos y estuve en todos los horarios y durante mucho tiempo, y eso me da un training de los distintos públicos y conductores. Me pasó lo mismo que con Cuestión de peso: ni pienso en qué voy a hacer, lo voy a hacer. Tengo una manera de conducir y una personalidad que a esta altura es difícil que la cambie. Nunca he visto Tempraneros por un tema de horarios porque me acuesto pasadas las 2 de la mañana. Así que vamos a hacer lo que nos salga . La idea no es reemplazar a nadie, sino ocupar ese lugar que queda vacante para aportarle lo que somos al aire y fuera del aire.

-¿Cómo es tu relación con Paula Bernini?

-Esa es una de las razones por las que nos eligieron porque tenemos una historia profesional y personal con Paula . Durante diez años viajamos haciendo Telenoche investiga porque ella era mi productora. Nos miramos y sabemos qué pensamos, lo que no significa que funcione al aire. Pero tenemos una historia en común y muchas anécdotas, algunas complicadas como una vez que nos apuntaron con un arma en una investigación en Chaco, y otra vez se abrió la puerta del avión en un vuelo. Resolvimos situaciones complejas y armamos buen equipo. Y además somos muy amigos y hemos ido de vacaciones juntos muchos años; la primera vez fue a París en 2008. Nos conocemos mucho y nos estamos acompañando en esto; para ella es todo nuevo y para mí es hacer algo en un nuevo horario. Entonces charlamos mucho. Ella está más nerviosa que yo . Nos dijeron que más allá de que el público nos quiere, los entusiasma que haya una historia en común nuestra, de trabajo y personal, que puede aportar a esta dupla.

-Estás descansado para esta nueva etapa porque estuviste de vacaciones en África hace poco, ¿cómo te fue?

-Estuve en Tanzania y Kenia y fue un viaje muy profundo porque ahí empezó el mundo. Fue muy movilizante y de romper estructuras. Desde hace tres años me contrata una agencia para acompañar personas en los viajes porque me gusta viajar mucho y soy coach. Ya hice Tailandia, Vietnam. Camboya, Singapur, Malasia, Indonesia, India y en marzo, eso está arreglado y fue una de mis condiciones, me voy a Corea y Japón. Acompaño procesos de viaje, generalmente son señoras de entre 60 y 80 y pico de años, y la pasamos muy bien y aprendo mucho de ellas.

