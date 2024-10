Quién se fue de Bake Off Famosos este lunes 30 de septiembre

Escuchar

Bake Off Famosos (Telefe) empezó ayer, lunes 30 de septiembre, a las 22. Se trata de un programa que une la pastelería con personajes de la farándula, quienes buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la tele. La conducción está a cargo de Wanda Nara y, en el jurado, están Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana. Ayer, el reality tuvo su primera eliminada: Karina Jelinek.

El desenlace fue rápido. Después de un análisis de las distintas obras pasteleras, en un desafío por armar seis cupcakes y luego una torta de varios pisos, quedaron al frente Mariano Iudica y Jelinek para que el jurado definiera el último puesto. Al cabo de un intercambio de ideas, pareceres y correcciones, Wanda anunció que la modelo era la primera eliminada de Bake Off Famosos.

Jelinek no se quedó callada y pidió respuestas: “Ahora quiero decir algo yo... ¿Por qué me eliminaron a mí primero? Un resumen, porque sé que no fui la peor, y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor. Porque solamente uno de ustedes dijo que lo que hice fue malo, solo para aprender”. Betular fue quien se ocupó de responderle: “Los 14 estaban muy parejos, tanto en los cupcakes como en las tortas. No es que te vas por muchísima diferencia, sino por muy poca”.

Luego de que Wanda anunciara su partida y le diera algunas palabras de aliento y cariño, la modelo suspiró profundo diciendo: “Está bien que me vaya yo primera, porque no sé hacer ni un postre y ellos sí, y tienen muchas ganas de estar acá”.

Iúdica, que estaba parado al lado de ella, afirmó: “Fue como un alivio [no perder], pero después le vi la cara de que no se quería ir ella tampoco”.

Quiénes siguen en Bake Off Famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake Off Famosos:

Andrea del Boca

Igancio ‘Nacho’ Elizalde

Callejero Fino

Damián de Santo

Gastón Edul

Camila Homs

Verónica Lozano

Marcos Milinkovic

Cande Molfese

Ángela Leiva

Mariano Iúdica

Eliana Guercio

Javier Calamaro

Por otro lado, la participante eliminada de Bake Off es: Karina Jelinek.

Cómo ver Bake Off Famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

