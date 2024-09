Wanda Nara promete emociones fuertes en Bake Off Famosos: “Prepárense para lo inesperado”

Escuchar

Este miércoles por la noche, los estudios de Paramount se transformaron en una auténtica pastelería para la presentación de la cuarta temporada de Bake Off Argentina, que por primera vez tendrá a famosos entre los participantes. El programa, conducido por Wanda Nara, se emitirá de lunes a jueves por Telefe, a partir del próximo lunes 30. “Van a reír, van a llorar, pero sobre todo, van a pasar un buen rato ¿Habrá romances y sorpresas en la cocina? Eso se los aseguro”, afirmó la conductora durante la presentación.

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis, los jurados Gerardo Viercovich - LA NACION

Las 14 personalidades competirán en desafíos semanales que pondrán a prueba sus habilidades en la repostería. El set, decorado como una auténtica patisserie, ofrecía postres como macarrones, brownies, cheesecake y cookies personalizadas, que incluso llevaban los nombres de los concursantes. Entre las bebidas, la más comentada fue la “Yiya Murano”, una limonada nombrada “en honor” a la famosa envenenadora argentina. “Sabemos que acá las bebidas son más seguras que las de Murano”, bromeó Wanda, arrancando risas entre los invitados.

“Este grupo está aquí para ganar, no solo para participar. Verán mucha competencia”, anticipó la conductora, generando aún más expectativa sobre el reality que se viene. Además, resaltó la importancia del jurado, formado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, quienes evaluarán a los concursantes. “Ellos serán los más exigentes. Yo estoy para darles ánimo o tal vez distraerlos un poco”, comentó con una sonrisa.

Los participantes, la conductora y los jurados, en la presentación del programa Gerardo Viercovich - LA NACION

Famosos pasteleros

Las dos grandes ausentes de la noche fueron Andrea del Boca, por “motivos personales”, y Karina Jelinek, que estaba de viaje. Aun así, la presentación mantuvo su ritmo, y Wanda no perdió tiempo en invitar a las estrellas al escenario y presentarlas al público.

Presentación Bake Off Telefe Gerardo Viercovich - LA NACION

El primero en subir fue Nacho Elizalde, conductor y streamer, a quien Wanda introdujo con una sonrisa: “Nacho es un crack en la tele, pero veremos si puede con la cocina ¡Me dicen que sus galletas no llegan a la mitad del partido!”. Nacho, con buen humor, respondió: “Es mi primera vez en un reality, ¡y me encanta!”. La buena onda entre ambos fue evidente desde el primer momento.

Verónica Lozano dijo presente y espera ser una de las protagonistas de los desafíos culinarios Gerardo Viercovich - LA NACION

Verónica Lozano, una de las conductoras más queridas de la TV, también se sumó al desafío. Wanda no dudó en bromear: “Vero sabe cómo manejar un programa en vivo, pero ¿podrá manejar el horno?”. Con su habitual buen humor, la conductora de Cortá por Lozano respondió: “El horno no me asusta, pero los comentarios de Betular, ¡sí!”.

El periodista deportivo Gastón Edul Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego fue el turno de Gastón Edul, el periodista deportivo que cubrió el Mundial de Qatar. “El galán del periodismo deportivo, pero… ¿será galán en la cocina?”, bromeó la conductora. “Esto es más difícil que entrevistar a Scaloni después de una final”, respondió con humor él.

Eliana Guercio tiene a sus perros como primeros jurados de sus platos de práctica Gerardo Viercovich - LA NACION

Eliana Guercio, exmodelo y panelista, tampoco se salvó de las bromas. “Dicen que Chiquito [Romero] está feliz porque Eliana no para de cocinar, pero creo que las tortas son para los perros de la casa”, lanzó Wanda, provocando carcajadas. Guercio, siempre rápida y desenvuelta, respondió: “Practico todo el día, pero los perros son los que más disfrutan de mis recetas”.

Cuando llegó el turno de Callejero Fino, el rapero subió al escenario con una sonrisa tímida. Nara, siempre ingeniosa, comentó: “Del trap a la torta, Callejero Fino va a sorprender. ¡Ojo, que su flow también viene en la repostería!”. El rapero, divertido, confesó: “Me quemé hasta con agua, pero estoy aprendiendo”.

Camila Homs dejará Instagram como marco de sus creaciones para llevarlos a la TV Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo Camila Homs también compartió su entusiasmo: “Es un sueño hecho realidad estar en este programa. Amo cocinar y compartir esta experiencia con todos ustedes”, comentó. Mientras Wanda bromeaba: “Camila no solo es bella, también sabe cocinar. Aunque me dicen que las tortas no le salen tan perfectas como sus fotos de Instagram”.

La presentación más divertida llegó con Javier Calamaro, quien, fiel a su estilo, se extendió en su discurso hablando de sus recetas y anécdotas en la cocina. Wanda, rápida, intervino: “¡Calamaro, el horno ya está prendido!”. La frase desató risas entre el público, y el músico, con su toque característico, respondió: “Me lo tomo como que ya está listo el postre, ¿no?”. Este divertido ida y vuelta dejó claro que la química entre los famosos y la conductora será una de las claves del éxito del programa.

Damián de Santo, conocido asador, se probará como pastelero Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor Damián De Santo, conocido por ser un gran asador, fue presentado entre aplausos, y Nara no perdió la oportunidad de bromear sobre su experiencia: “Damián sabe de parrillas, pero ¿sabrá de pastelería? ¡Lo veremos!”. El actor, sin quedarse atrás, respondió divertido: “Los dulces son mi debilidad, pero prometo no quemar nada… ¡o al menos intentarlo!”.

Marcos Milinkovic, el célebre deportista olímpico que va por un nuevo desafío Gerardo Viercovich - LA NACION

Marcos Milinkovic, el exjugador de voley olímpico, subió al escenario con entusiasmo, aunque confesó que costó convencerlo para participar del reality. “Marcos está acostumbrado a ganar en la cancha, pero entrar a la cocina fue todo un desafío para él”, dijo la conductora. Mientras Betular, fiel a su estilo, lo elogió diciendo: “Marcos tiene la cocina tan prolija como su técnica en el deporte”.

Luego, la presentadora dio paso a Mariano Iúdica. “Dejó la tele para dedicarse a su restaurante, ¡así que si alguien tiene que saber de postres, es él!”, lanzó Wanda, generando risas en el público. A lo que el actor respondió con su típica energía: “¡Mis postres van a volar, eso lo aseguro!”. Y luego felicitó a la conductora por cómo promocionó el programa.

Ángela Leiva acaba de ganar el premio Hugo Gerardo Viercovich - LA NACION

Ángela Leiva, la cantante y actriz, fue presentada como una de las sorpresas de la noche. Wanda no dejó pasar la oportunidad de destacar su versatilidad: “Ángela es una reina en el escenario, pero ¿será una reina en la cocina?”. Leiva, siempre sonriente, respondió: “Cantar y cocinar no es tan distinto, ¡hay que hacerlo con pasión!”.

Por último, la actriz e influencer Cande Molfese fue recibida con aplausos por el público. Wanda destacó su habilidad para conectar con los jóvenes: “Cande sabe lo que hace en redes, pero ahora tendrá que conquistarnos con sus dulces”. Cande, entre risas, confesó: “No soy pastelera, pero me encanta aprender y comer”.

Jurado especial

Los nuevos jueces de Bake Off Famosos son tres grandes referentes de la cocina argentina: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Cada uno aporta su estilo único, combinando humor, exigencia y calidez, pero su posición de jurados en el programa no los deja exentos de las polémicas que rodean su participación en la televisión.

Betular, conocido por sus críticas afiladas y su sentido del humor, no dudó en bromear sobre su rol: “Voy a intentar no ser tan duro, pero no prometo nada. Siempre hay espacio para un comentario dulce, ¿no?”. Además, agregó: “No esperaba este nivel de compromiso. Algunos realmente se lo toman muy en serio, y eso me encanta”. Sin embargo, el pastelero más de una vez fue foco de críticas en las redes sociales por ser “demasiado exigente” en otros realities, algo que sus seguidores ya están esperando ver en esta nueva temporada.

Los jurados y la conductora, a pura sonrisa Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, Maru Botana, con su característica calidez, compartió su emoción por volver a la pantalla de Telefe: “Este grupo es maravilloso. Cada día es una nueva aventura, y no puedo esperar a que el público vea lo que se viene”. La reconocida chef, a pesar de ser una de las figuras más emblemáticas de la cocina en la televisión argentina, también fue blanco de críticas, especialmente estas últimas semanas, y decidió salir a enfrentarlas con un descargo en sus redes sociales.

Christophe Krywonis, con su inconfundible acento francés, se mostró algo más serio: “Este programa me tiene muy emocionado. Vamos a aprender tanto como los famosos”, afirmó. Sin embargo, Krywonis no ha escapado de la polémica: su carácter exigente ha sido discutido en varias oportunidades, y más de un participante ha manifestado lo intimidante que puede ser su juicio. A pesar de esto, Wanda no dejó pasar la oportunidad de añadir: “No se dejen engañar por su cara seria, ¡Christophe es el más dulce de todos cuando las cámaras se apagan!”. Esta complicidad entre los jurados y la conductora promete ser uno de los grandes atractivos del programa.

"En la cocina siempre pasan cosas", dijo Wanda Nara a LA NACIÓN Gerardo Viercovich - LA NACION

Expectativas al máximo

Aun antes de su estreno, Bake Off Famosos ya generó rumores de romances y simpatías entre los participantes. Aunque no hay nada confirmado, las miradas entre algunos de ellos no pasaron desapercibidas. “En la cocina siempre pasan cosas. No sé si veremos una historia de amor, pero puedo asegurarles que habrá muchas emociones”, comentó Wanda Nara con una sonrisa, minimizando los comentarios que circularon en los últimos días.

Kennys Palacios conducirá con Antonella Arboscelli el stream de Telefe

El programa contará con invitados especiales y figuras sorpresa, sumando intriga y emoción al estreno de la cuarta temporada del reality. Además Streams Telefe ofrecerá transmisiones en vivo con entrevistas y detrás de cámaras de los participantes, y será conducido por Kennys Palacios y Antonella Arboscelli en su canal de YouTube.

“Prepárense para lo inesperado, porque Bake Off Famosos va a ser una montaña rusa de emociones. ¡No se lo pierdan!”, cerró Wanda Nara, dejando a los presentes con ganas de descubrir qué sucederá en cada desafío semanal.