Rating: Avenida Brasil pone en aprietos a toda la televisión y Darío Barassi dio el batacazo en eltrece

Agosto arrancó con cambios en la televisión abierta que busca desesperadamente no perder todo el rating que dejó el Mundial 2026. Y aunque esas marcas por encima de los 20 puntos no volverán, los canales siguen intentando con nuevas propuestas atraer más público a la pantalla chica.

Este lunes volvió Historias de corazón, conducido por Virginia Lago. El histórico ciclo que presentó durante varias temporadas telenovelas y películas está de regreso con una ficción que batió todos los récords de audiencia en el mundo: Avenida Brasil. La conmovedora y apasionante historia de amor, pasión, traición y venganza volvió a conquistar a la audiencia liderando su franja horaria y convirtiéndose en trending topic en redes sociales. En su debut logró un promedio de 7,4 y fue lo más visto de toda la tarde de la televisión. El martes también obtuvo un buen número con 8 puntos, y nuevamente superó a todos los programas en vivo de la pantalla chica, por lo que el canal decidió estirar su horario. Este miércoles superó su propia marca con 8,3 puntos y se posicionó como el ciclo de mayor rating de la tarde.

Viriginia Lago volvió al frente del ciclo Historias de corazón ADRIAN DIAZ BERNINI

La historia es simple: Avenida Brasil narra la historia de Rita (Débora Falabella), una mujer que lucha para recuperar parte de la vida que su madrastra Carmina (Adriana Esteves) le robó cuando era una niña. Tras la muerte del padre de Rita, Carmina y su amante Max (Maxwell Oliveira) logran deshacerse de la niña y la envían a vivir muy lejos de allí. Rita es adoptada por una afectuosa familia que la lleva a vivir a Argentina y la rebautiza con el nombre de Nina. Años después, crecida y motivada por la venganza, Nina encuentra a Carmina y se convierte en cocinera de su familia, para infiltrarse y poner en marcha su plan. Lo único que Nina y Carmina tienen en común es el amor que sienten por Jorgito (Caua Reymond), mejor amigo de la infancia y primer amor de Nina e hijo de Carmina.

Cauã Reymond, protagonista de Avenida Brasil

Pero estos números de rating no sorprenden si repasamos los antecedentes que tuvo la novela en su estreno a fines de 2013. La ficción cosechó altísimos índices de audiencia mientras estuvo en pantalla. A lo largo de sus casi siete meses al aire, la telenovela promedió 16,6 puntos de rating, una cifra altísima considerando que transitó por cinco cambios de horario. Comenzó por las tardes a las 16:30 y, debido al éxito, decidieron emitirla por las noches, hasta culminar compitiendo mano a mano con ShowMatch. El gran final se realizó desde el Luna Park, con un evento masivo conducido por Marley, junto con todos los protagonistas de la ficción brasileña. Marcos Caruso (Leleco), Alexander Borges (Carlitos), Vera Holtz (Lucinda), Débora Falabella (Nina) y Cauã Reymond (Jorgito) se hicieron presentes en una fiesta en la que se proyectó el último capítulo con el público presente. El final promedió 27,1 puntos de rating, consagrándose como lo más visto de todo ese año y alcanzando picos de 28,4 puntos. La historia fue un suceso en todo el mundo y, de hecho, TV Globo proyecta una segunda parte de este culebrón para 2027.

A diferencia de 2014, en donde las latas estaban ocupando parte de la programación pero todavía había tiras y unitarios, en este presente televisivo no hay chances de que vuelva la ficción local a la pantalla. Avenida Brasil se llevó puesto todo lo que tuvo en el camino durante los seis meses que estuvo al aire, y todo indica que pasará algo similar en esta nueva etapa. Una novela que se estrenó hace 12 años y que se puede ver en varias plataformas de streaming puso en jaque a gran parte de la producción local, que experimentó bajas en sus números. De hecho, este miércoles, Cuestión de peso promedió 3,3 puntos, Primicias Ya 2,1; Todo Cocinado 0,8 e Iluminadas en la Televisión Pública 0,1.

Pero no todas son buenas noticias para Telefe. Los cambios de programación, en una televisión tan complicada en materia de rating, hacen que las audiencias modifiquen sus elecciones de consumo. Y esto pasó con la última hora de la tarde, en la que el canal que comanda Federico Levrino decidió programar Espiando la casa, el ciclo en el que se puede ver en vivo y sin intermediarios lo que sucede dentro de Gran Hermano. Este segmento se emitía entre las 16.45 y las 19.30, luego llegaba la telenovela Bahar que ahora se emite cerca de las 18. Esto provocó que Darío Barassi pique en punta con su entretenido ¡Ahora Caigo! que logró el lunes imponerse en la franja con promedio de 7 puntos con picos de 8,2, la emisión más alta en lo que va del año. El martes cosechó 6,3 y 5,8, el miércoles. El actor encontró una manera divertida de conducir que atrapa al televidente y es el único programa de eltrece que logra ganarle a su competencia.

La televisión abierta pasa por su peor momento en materia presupuestaria y de audiencia. En medio de una programación plagada de paneles en donde se repiten los mismos temas y se debaten las mismas cosas, no es casual que el encendido baje mes a mes con respecto a 2025. El desafío que tienen por delante los canales es buscar propuestas originales y diferentes que seduzcan a un público que le está siendo esquivo hace años.