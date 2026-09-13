Rating: cómo fue la competencia entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale

Una vez más la competencia televisiva de los sábados tuvo la particularidad de que Andy Kusnetzoff y Juana Viale se enfrentaron para seducir a la audiencia que opta por ver programas de la pantalla chica. Ya pasó más de un mes desde el estreno de PH, podemos hablar, luego de tres años fuera del aire. El ciclo que conduce el exCQC se convirtió en líder de la franja, desde su debut, con la fórmula de siempre. Con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un clásico, el programa volvió a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, caracterizado por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, durante agosto, se impuso en el prime time con un promedio de 64,41% de share.

Por su parte, en eltrece Mirtha Legrand lleva adelante sus clásicas noches, esta vez ausente con aviso. La diva de los almuerzos se está internada, recuperándose de un cuadro respiratorio y fue Juana Viale quien se encargó de llevar adelante su mesaza. Con un estilo completamente diferente al de su abuela, la actriz maneja el programa guiada por el sentido común que la aleja de las preguntas incisivas que haría Chiquita. Esto se pudo ver la semana pasada con la presencia de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El principal atractivo de PH son las declaraciones polémicas o las confesiones de figuras que por alguna razón están en el ojo de la tormenta. Pasó con Benjamín Vicuña, con la Joaqui y, la semana pasada, con Tuli Acosta. Este sábado se reunieron en el punto de encuentro: Pamela David, Analía Franchín, Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano, Pablo Migliore y Fernán Mirás. Por su parte, estuvieron en la “mesaza” Gladys “la bomba tucumana”, Ingrid Grudke, Osvaldo Bazán, Hernán Lacunza y Luis Machín.

La competencia arrancó a las 21.30 con La noche de ML con un piso de 3,8 puntos. En la apertura del programa, Juana Viale se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand. “Nuevamente estoy yo porque mi abuelita está en la clínica poniéndose de mil maravillas. Hay que retenerla a la señora porque saben cómo es. Le mandamos un beso enorme que nos está viendo. Abuela estoy acá poniendo todo el aguante, despreocúpense que está bárbara, toma el té, tiene amigas, está haciendo lío en la clínica”.

Pasadas las 21.35 comenzó PH con un piso de 7,5 puntos que le dejó Pasapalabra liderando la franja. La mesaza de Juana Viale, en donde se debatieron varios temas de actualidad, llegó a una marca máxima de 4,2. El ciclo de Telefe pasó por todos los temas: desde los que tuvieron una adolescencia con excesos a los que la vida les cambió de un segundo para el otro. Podemos Hablar lideró la competencia directa con un pico de 8,9, una marca bastante inferior a los programas anteriores.

Los testimonios más impactantes de la noche

Analía Franchín recordó una adolescencia marcada por las adicciones de su hermana y habló de cómo la atravesó. “Mi hermana tenía 25 y una bebita de dos años que la cuidamos nosotros porque ella no la podía cuidar. Un día vino a casa y se llevó a la bebé y estuvo desaparecida una semana. Los lugares en donde estaba metida eran tan heavys que ni la policía se animaba a entrar. Tuve que ir a la casa de un narco y también la fui a buscar a la casa de una persona acusada de homicidio. Finalmente, fui vestida de prostituta, al bajo Flores, para entrar en determinados lugares y encontrarla. Al otro día cayó detenida por drogas y nos devolvieron a mi sobrina”.

Analia Franchín recordó una adolescencia marcada por las adicciones de su hermana y habló de cómo la atravesó 💔



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En la mesaza de Juana Viale, Gladys “la bomba tucumana” reveló que está pensando en dejar la música para dedicarse a la política: “Si me meto de lleno en mi provincia, Tucumán, es para devolverle a la gente parte de lo que me dio. Hay que trabajar para la gente, tener empatía por las personas, a los adultos mayores los maltratan, me entristece todo”.

¿Qué pasó con el resto de los canales?

Una vez más, Secretos verdaderos se ubicó tercero en la franja con un pico de 1,7 puntos. El ciclo de archivos de América que conduce Luis Ventura presentó una edición especial dedicada a Chiche Gelblung, una figura que revolucionó la manera de hacer periodismo. Osado a la hora de comunicar, creativo, innovador, atrevido y sin límites, el periodista marcó una época e hizo escuela con una forma única de contar la realidad.

En elNueve, Sábados con Jey contó con la presencia de Sabrina Garciarena, Karina K, Matías Alé y Raul Rizzo y llegó a un pico de 1,1 puntos, cuarto en la franja. Más tarde, pasadas las 22, el canal decidió homenajear a Chiche Gelblung, figura de su programación, con un programa especial titulado “Por siempre Chiche” con sus mejores entrevistas que llegó a los 0,8.