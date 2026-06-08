Rating: cómo le fue al Primicias Ya, el nuevo programa de Marina Calabró y Luis Ventura

América decidió renovar parte de su programación y una de las modificaciones que causó mayor sorpresa fue el levantamiento de A la tarde. El ciclo de Karina Mazzocco llevaba cinco años en el aire, pero el canal decidió que no continúe, tras cambios que se hicieron dentro de la estructura que no atrajeron a la audiencia. En una primera instancia su reemplazante natural iba a ser Pasó en América pero, finalmente, el programa que conducen Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli debutó el lunes pasado a las 23.

Así las cosas, una nueva propuesta desembarcó en la pantalla de la mano de Marina Calabró y Luis Ventura. “Primicias Ya, el programa de espectáculos que promete toda la información, las exclusivas y los secretos de la farándula argentina con la dama del espectáculo y el señor de los secretos”, de esta manera el mismo canal promocionó el estreno durante las últimas horas. Y es que el desafío de producir un nuevo ciclo de espectáculos, en una televisión que está repleta de este formato, es alto.

Los conductores y el panel del nuevo ciclo junto al invitado del día, Marcelo Polino Grupo América

A las 16.30 comenzó el programa debutante con un piso de 1.9 puntos que le dejó DDM, tercero en la franja. “Acá estamos con un ramillete de compañeros y autoridades de América”, abrió Ventura. “Acá se van a cocinar las noticias”, agregó Calabró. A los conductores los acompañaron Santiago Sposato, Marcela Coronel y Damasia Ochoa; a su vez, Juan Pablo Godino, editor y director del portal web Primicias Ya, participó desde la redacción. Además, Oliver Quiroz, Rafa Juli y Nahuel Saa fueron los encargados de los móviles y las notas de exteriores.

Con una escenografía que simula una redacción, los conductores comenzaron con la interna del canal de streaming Carnaval entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino. Según Primicias ya, el conductor habría renunciado al programa Cónclave, tras un cruce al aire con la periodista. Como suele suceder con programas de este tipo, en vivo, el minuto a minuto de rating manda. De la pelea de los conductores pasaron a la relación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeida y un supuesto rumor de separación de la pareja. El programa subió a los 2.3 con la palabra de Mica Tinelli hablando de la nueva pareja de su padre.

❤️ MICAELA TINELLI DEFENDÍO A LA NUEVA NOVIA DE MARCELO



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Calabró desarrolló su tradicional columna “Aplauso, medalla y beso” que hacía en Lape Club Social Informativo repasando varios temas de actualidad: la relación de Wanda Nara y Martín Migueles, los posibles candidatos a jurado de MasterChef Celebrity y las últimas noticias sobre Gran Hermano. El ciclo debutante se mantuvo en los 2 puntos, tercero en la franja.

Finalmente, Marcelo Polino fue el primer invitado en el piso del programa, en la mesa chica del espectáculo y hablaron de todos los temas. El periodista dirimió las diferencias con Luis Ventura, cara a cara, sobre Aptra y los premios Martín Fierro. Además, debatieron el futuro de Marcelo Tinelli en los medios y adelantaron los posibles especiales para Telefe de Susana Giménez.

Polino, el invitado elegido para el debut del ciclo Grupo América

El rating de la tarde se lo llevó Espiando la casa con 5.8 puntos, el segmento sin conductor, que muestra diferentes actividades dentro de Gran Hermano obtiene muy buenos números durante ese horario. Le siguió Cuestión de peso con 4.2 . Por su parte, Los profesionales con Flor con 1 punto y Todo cocinado con pico de 1,6, conducido por Rocío Marengo, los dos competidores directos del estreno, se mantuvieron cuartos. El estreno de América tuvo una marca máxima de 2.3, entregó con 1.6 puntos y siempre estuvo tercero.

El objetivo de Primicias Ya, para adelante, es encontrar su lugar en un canal que está repleto de ciclos con el mismo estilo. Intrusos, SQP y LAM están bien posicionados en cuanto a temas y rating. Marina Calabró y Luis Ventura, dos expertos en la materia, deberán marcar la diferencia con las notas y los debates para poder atraer a un público que tiene varias propuestas atractivas en ese mismo segmento.