Rosario Central empató con Corinthians y buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil

Sobró ímpetu y fricción, faltó lucidez y juego. No se sacaron ventaja Rosario Central y Corinthians en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y la serie se definirá el jueves en el estadio Neo Quimica Arena. Un empate 0 a 0 en un partido en el que los Canallas fueron de menor a mayor, aunque nunca descubrieron el camino para quebrar a un rival que no desprecia la pelota, pero que también sabe protegerse si, como en el último cuarto de hora, tiene que defenderse porque está en inferioridad numérica. Los siete juegos de ida de las series terminaron empatados, cuando resta jugarse Tolima vs. Independiente del Valle.

Con esquemas tácticos espejados (4-2-3-1), el plan de cómo filtrarse en la defensa rival fue la diferencia. Rosario Central se enseñó intenso, a veces con las revoluciones demasiado altas, como en las tres faltas que cometió Agustín Sandez en el primer cuarto de hora. El tridente Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Jaminton Campaz, el argumento de desequilibrio de los Canallas; el colombiano, que retornó a la titularidad después de negarse a entrenar un día de la semana pasada, ya que presionaba para una transferencia a América, de México, era quien estuvo más activo en los primeros compases y un remate suyo, de media distancia, llamó a trabajar al guardavalla.

En la disputa de la pelota, Franco Ibarra y Kaio Cesar ensayan una coreografía; el volante de Rosario Central, de los jugadores más destacadas en un encuentro sin emociones Gustavo Garello - AP

Para contrarrestar esa presión, más física y de territorio que de juego y peligro que ejerció Rosario Central en el comienzo, Corinthians apeló a la receta que siempre aplica su director técnico. El Timao no se apartó de la idea de esteticismo. No despreciar la pelota es un dogma y por esa razón todas las acciones empezaban con el balón circulando desde su propia área, desde los pies del arquero Hugo Souza, que tiene destreza y dominio. Así, los paulistas fueron llevando a su plan el partido: el Canalla dividía la pelota, con pelotazos frontales. No fue llamativo que el técnico Jorge Almirón, durante la pausa de hidratación, sentenció que ese recurso era innecesario si no se practicaba cruzando la pelota, porque les daba mucha información del destino a los brasileños.

La fricción, cinco amonestados en el primer tiempo, y la búsqueda de la segunda jugada se impuso como una normalidad y en ese escenario el tridente ofensivo de Rosario Central no forzaba y en Corinthians el que no lograba ser conductor era el capitán Rodrigo Garro, que de niño hizo una prueba en Newell’s y fue rechazado. Kaio César, pasada la media hora del primer tiempo, lanzó una advertencia con un remate desde fuera del área, al que le faltó puntería. Y una jugada de pelota parada el Timao paralizó a los rosarinos: tiro libre de Matheuzinho, la pelota que cruzó el área, y Matheus Bidu, por detrás de todos, hizo estrellar dos veces la pelota en el travesaño. Entre tanta rispidez, la revisión del árbitro uruguayo Andrés Matonte, por una posible mano-penal del zaguero Gabriel Paulista se expresó como un momento de tensión e incertidumbre.

Ángel Di María rodeado de jugadores de Corinthians; con un remate que rechazó el arquero Hugo Souza, el capitán de Rosario Central protagonizó una de las jugadas de mayor riesgo en el segundo tiempo Gustavo Garello - AP

Club popular, séptimo en el campeonato Brasileirao, una posición que no entrega plaza para la próxima Copa Libertadores, aunque el Timao llegó al máximo certamen de clubes que organiza la Conmebol tras consagrarse campeón de la Copa Brasil, resolver una compleja situación económica se convirtió en un rival interno para el club paulista. El estallido fue la decisión de no renovar el vínculo con Memphis Depay, el neerlandés que jugó la Copa del Mundo 2026, una medida que provocó descontento en los torcedores y que podría desencadenar una batalla legal: el futbolista, entre el reclamo por una deuda de pagos atrasados y una indemnización, exigiría US$ 35.000.000.

Una ausencia sensible por su jerarquía, por lo que representa para el plantel y porque se ganó el corazón de los simpatizantes. El escenario provocó que quienes conducen al Timao se convoquen para revisar la decisión y analizar si no es conveniente dar marcha atrás. No fue la única baja, porque el artillero Yuri Alberto, con una distención en la cara posterior del muslo derecho, no estuvo a disposición de Fernando Diniz en Arroyito.

Lo mejor de Rosario Central - Corinthians

Con actitud, Rosario Central fue ganando casilleros en el segundo tiempo. Campaz, la llave para destrabar el juego y el marcador; Franco Ibarra el futbolista que desde la mitad de la cancha sostenía la presión, que pasó a tener a Federico Navarro como compañero, que reemplazó al chileno Vicente Pizarro; los chispazos de Di María, que siempre ilusionan... La producción ofensiva y la calidad del ataque estuvo en deuda y con el ingreso de Tomás Badaloni por Cantizano el DT Almirón apostó al doble 9 para lastimar, tras observar el cambio de disposición de Corinthians -más especulativo, espiando la posibilidad de un contraataque-, que posibilitaba a los Canallas marcar el pulso. La expulsión de Allan, por doble tarjeta amarilla -amonestado en el primer tiempo-, hizo replegar más al Timao, que se aferró al empate y desbarató cada vez que Rosario Central atacó por aire, don los defensores centrales Hugo Paulista y Gustavo Henrique.

En el recorrido frente a rivales brasileños en los diversos certámenes organizados por la Conmebol, Rosario Central y Coritnhians arrastraban un solo antecedente y, como ahora, también se trató de un mata-mata. Veintiséis años atrás y con el mismo esquema: el primer partido en el Gigante de Arroyito y el desquite en el estadio Pacaembú, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Una serie atrapante, con victorias locales por 3 a 2 y el festejo paulista en la tanda de penales. Muy lejos de lo que enseñaron en esta nueva aventura, donde las emociones fueron escasas y el roce y las faltas dejaron sin espacios al juego. El Neo Quimica Arena será el escenario de la definición en una semana.