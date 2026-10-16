Rating: cuánto midió Estudiantes versus Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Si algo movió la aguja durante este año fue el Mundial de fútbol FIFA 2026. Los altos índices de audiencia que tuvieron los diferentes encuentros marcaron los picos del año en materia de rating. Sin ir más lejos, el partido despedida a Lionel Messi que se jugó en el estadio Monumental, la semana pasada, alcanzó un promedio conjunto de 48,6 puntos sumando la transmisión de Telefe y TyC Sports. Estas marcas sólo las logran los torneos deportivos y, por eso, el canal que comanda Federico Levrino viene cubriendo todas las instancias de la Copa Conmebol Libertadores.

Este jueves desde las 21.15 comenzó la previa del encuentro de Estudiantes vs. Flamengo de Brasil, por el partido de ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores 2026, con un piso de 9 puntos liderando la noche. El conjunto platense llegó a esta instancia decisiva con la ilusión de dar el primer paso hacia la gran final ante su público. Pasadas las 21.30, con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, y Sofi Martínez desde el campo de juego, empezó a rodar la pelota con un piso de 8,1 puntos, desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata. En el primer tiempo, el Pincha tuvo varias llegadas: el equipo jugó rápido un lateral, Ezequiel Piovi envió el centro al segundo palo y el cabezazo de Guido Carrillo se fue desviado y luego Tiago Palacios remató cruzado tras dos intentos fallidos de despejar por parte de su rival. Se fueron al descanso igualados: 0-0 con un pico de 9,7 puntos de rating. Estudiantes probó más: Agustín Rossi se quedó con cinco de los ocho remates, la mayoría por vía aérea.

Estudiantes y Flamengo empataron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

La segunda etapa arrancó con 9 puntos liderando la noche. El equipo de La Plata insistió y logró algunas llegadas con cierto riesgo. En dos casos, la pelota salió cerca del segundo palo y una de ellas debió ser córner pero los jueces no observaron el desvío tras el tiro al ras del césped de Eros Mancuso. La primera atajada de la segunda etapa tuvo como protagonista a Rossi en un remate de Edwuin Cetré desde afuera del área. A pesar de todos los cambios, en ambos equipos, no se sacaron ventajas. Estudiantes versus Flamengo terminó 0-0. El partido lideró la franja con picos de 9,7 puntos. La revancha se disputará la semana que viene, el jueves 22 de octubre, en el Estadio Maracaná.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Es mi sueño entró en la segunda etapa: cada uno de los famosos obtuvo como máximo ocho acompañantes de la primera ronda y ahora se juzgará a las duplas por puntaje. El ciclo que conduce Guido Kazcka arrancó con un piso de 5,8 puntos y llegó a una marca máxima de 7,5, segundo en la franja. En la noche de hoy se pudo ver a Alan Birman que sigue brillando: Emiliana Ilardo y Candela Alonso lo acompañarán al teatro Ópera

Por su parte, LAM quedó tercero en la franja con una marca máxima de 4,3, seguido de Bendita con 4 puntos. Más tarde, BTV con Beto Casella junto al resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer puesto con picos de 2,5. Más tarde, PEA quedó tercero con picos de 1.6 y el ciclo de Viviana Canosa llegó a los 1,1. En cuanto a Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Gastón Gaudio como invitado central y en el momento de su monólogo tocó un pico de 7,2 puntos, la marca más alta de la semana, en un picante ida y vuelta con sus compañeros.