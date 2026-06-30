Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Por estos días, la televisión abierta goza de un “veranito” en materia de números de rating. La transmisión de los partidos del Mundial FIFA 2026 y, desde ya, todos los encuentros de la Selección nacional subieron considerablemente el encendido de la pantalla chica. Tanto Telefe, canal abierto con más partidos en su haber, como la Televisión Pública aumentaron sus promedios desde el comienzo del evento más grande del año. Como muestra basta repasar las cifras de este sábado en donde Argentina le ganó a Jordania por 3 a 1. El canal que comanda Federico Levrino obtuvo un promedio de 32,1 puntos y la señal estatal cosechó 4,2.

Para el resto de los programas solo queda poder aprovechar el viento de cola que está dejando el Mundial de fútbol y aprovechar el alto encendido para poder atraer mayor cantidad de televidentes. La competencia de este lunes comenzó con Marley junto a Ian Lucas recorriendo los destinos de la Copa del mundo mostrando todo el color y la emoción. Este lunes, se pudo ver la segunda parte de la visita a Orlando y toda la diversión en los parques junto a Mirko y Milenka. Por el mundo Mundial lideró el horario con un pico de 10.6 puntos. Del otro lado, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una tercera actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució la niña Margarita Ponce que interpretó “La Malagueña” de Ángela Aguilar, quedó a cinco puntos del puntaje perfecto, y enamoró al jurado, esta vez integrado por Natalie Pérez, Carlos Baute, Pintos y Levinton. Es mi sueño llegó a una marca máxima de 7,4. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 3 puntos y Bendita lo siguió con 2,2.

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

La salida de Catalina ‘Titi’ Tcherkaski modificó las alianzas y estrategias dentro de la casa de Gran Hermano. En la semana números 18 del reality, los participantes que quedaron nominados en la placa original fueron Andrea del Boca, por la sanción del Big, Emanuel Di Gioia, por haber atendido el teléfono rojo, Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia. El jueves bajaron Cinzia, Andrea, Charlotte y Manu.

La casa quedó golpeada con las palabras clave que le mandaron los familiares a cada uno de los jugadores el domingo. Una de las más shockeadas fue Tamara Paganini que tras recibir el mensaje de “activá”, manifestó su deseo de abandonar el programa. Pasadas las 22.30 comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano con un piso de 11 puntos. La India reconoció que no está bien y que sigue pensando en irse. “Si llegara a quedar en la placa que viene, es la única manera de que la gente me diga ‘estás ok o andate’”. Luego, Santiago del Moro anunció que el primero en bajar de la placa fue Emanuel con el 0.9 % de los votos, seguido de Hanssen con el 2,5% y Yipio con el 17%. Finalmente, Nenu y Campanita quedaron en la cuerda floja y la ex bailarina de Showmatch fue eliminada del juego por el 55.8 %. El reality de Telefe lideró la noche con un pico de 12,4. Antes del cierre, el conductor adelantó que todos los jugadores estarán en la próxima placa.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece a Leo Montero. Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5,2 puntos, durante el monólogo inicial en el que el conductor recordó a Ernestina Pais. Por su parte, BTV con Beto Casella, con el resumen del día, llegó a los 2,7, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago marcó 1,3 puntos. Más tarde, Pasó en América cosechó 1,3 y TL9 Denuncia llegó a los 0.8.