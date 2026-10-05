Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity está de vuelta y en el regreso del reality culinario pasó de todo en su primera semana al aire. Con un elenco variopinto y un jurado exigente, los famosos tuvieron que sortear todo tipo de desafíos para sostenerse en carrera. Esta temporada llegó con una novedad bajo el brazo: Maru Botana es la nueva integrante de profesionales que evalúan los platos junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

Esta edición cuenta con veinticuatro figuras que se someterán a la presión de las hornallas: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Como en la edición anterior, la presencia de Wanda Nara da pie para todo tipo de ida y vuelta con los participantes ligados a lo mediático. Luck Ra habló de su separación de La Joaqui, Elizabeth Vernaci tuvo varios cruces picantes con el jurado, Grego Rosello intenta seducir a la conductora y hasta ella se dio el gusto de hacer varias comentarios relacionados elípticamente con su exmarido Mauro Icardi y, su actual pareja, Eugenia ‘China’ Suárfez. La fórmula que tanto éxito le dio a la temporada pasada, con más show que cocina, está siendo replicada en esta nueva etapa.

Llegaron a la etapa de eliminación Lizy Tagliani, Martita Fort, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Diego Ramos, Luck Ra, Grego Rosello, Pachu Peña, Campi, Alejandro Lerner y Morena Beltrán, tras no haber podido lograr un buen pastel de atún. Además se sumó Nazareno Casero que tuvo el peor plato de la noche de beneficios. La gala comenzó con un piso de 10,1 puntos que le dejó Pasapalabra, liderando la franja.

El desafío de la noche fue cocinar la mejor milanesa con guarnición y un dip con mayonesa para no quedar eliminado. Ian Lucas, ganador de la temporada anterior, estuvo de visita y les presentó el plato que hizo en la final: milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros (con un toque personal de fideos negros con perejil). Tuvieron tres minutos para ir al mercado y sesenta minutos para completar la preparación.

A medida que fueron preparando los platos el rating trepó a los 11,2 puntos. “El jurado para esta noche espera un plato gourmet y veo mucho plato de cantina barata”, les advirtió Wanda Nara. A la hora de las presentaciones, las devoluciones fueron dispares: Lizy entregó una milanesa con puré de papas y espárragos y Mike Amigorena cocinó una milanesa con ensalada de endivias, uvas, pistachos y mandarinas por las que fueron felicitados.

Luego llegó el turno de Grego con una milanesa con puré de boniatos y nueces. “No decepciona pero es un paso gigante desde tu plato anterior”, le dijo Martitegui. Diego Ramos y Alejandro Lerner presentaron una milanesa con papas españolas; Migliore entregó una milanesa a caballo con papas españolas y Campi, milanesa con puré de jengibre.

Por su parte, Luck Ra preparó una milanesa con cebollas caramelizadas y dip de mayonesa con ajo asado, mientras que Pachu entregó una milanesa napolitana con puré de papas por la que recibió críticas del jurado porque tenía un pedazo de plástico adentro. “Si yo encuentro esto en un plato no vuelvo nunca más”, sentenció Martitegui. Más tarde, llegó el turno de Morena Beltrán con una milanesa con buñuelos de espinaca de su abuela, seguida de Nazareno Casero con una milanesa con ensalada de endivias y dip de salsa tonkatsu y Martita Fort con una milanesa con puré de batatas caramelizadas por la que fue felicitada.

En la primera noche de eliminaciónPachu Peña, Diego Ramos y Ale Lerner quedaron en la cuerda floja y, finalmente, el humorista quedó fuera de juego. “La pasé muy bien, me trataron maravillosamente bien y si hay repechaje estaré de vuelta. Y recuerden un día sin risas, es un día perdido”, dijo antes de irse. Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 11,9 puntos y fue lo más visto del domingo..