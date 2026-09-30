Rating: cuánto midió la segunda gala de Masterchef Celebrity

Lejos del súper lunes que supo tener el estreno de 2025, Masterchef Celebrity volvió a la televisión en un momento de crisis de rating para Telefe. Si bien el canal que comanda Federico Levrino sigue liderando y ganará septiembre, la última semana fue la de peor performance en el año. Popstars no logró despegar, ni concentrar gran cantidad de audiencia, y la sobre exposición de Pasapalabra, que se emite de lunes a lunes, provocó que Otro día perdido se imponga en la franja.

Pero como suele suceder en esta televisión, la competencia es día a día y la llegada del reality de cocina conducido por Wanda Nara cambió absolutamente todo. En su debut, la nueva temporada de Masterchef promedió 13,4 puntos y se consagró como lo más visto del lunes. Asimismo, la expectativa por el estreno subió los números de Popstars que cosechó 8,7.

Esta nueva temporada trajo varias novedades bajo el brazo: Maru Botana es la nueva jurado oficial, reemplazando a Donato de Santis, además de un elenco completamente ecléctico y variopinto. Pasadas las 22.20, Wanda Nara le dio la bienvenida a los doce famosos restantes con un piso de 11,9 puntos, liderando la franja. Con delantal puesto, figuras de diferentes ámbitos empezaron a competir para avanzar en el reality de cocina más famoso del país. Diego Ramos, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Marta Fort, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Rocío Robles y Sebastián Presta se sometieron por primera vez a la presión de las hornallas.

El lunes fueron doce los aspirantes que tuvieron que cocinar en duplas y el jurado fue muy estricto con las devoluciones: Nazareno Casero y Luciana Geuna, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Josefina “China” Ansa y Edith Hermida junto con Paula Trapani subieron al balcón, mientras que a Mike Amigorena y Pablo Migliore, a Campi y Luck Ra y a Morena Beltrán con Alejandro Lerner les tocó llevase los delantales grises.

Este martes el rating subió a 14,2 puntos, a medida que los participantes entraron de lleno en la receta de cada uno. A partir de determinados ingredientes que estaban dentro de un gran cubo de hielo tuvieron que crear un plato a elección cuya base contuviera langostinos, sardinas o chipirones, entre otros. Mazzocco presentó langostinos tropicales y salió airosa. Diego Ramos presentó un risotto con chipirones que lo complicó porque uno estaba sin lavar.

Juli Poggio cocinó langostinos salteados con pepinos y limón, Lizy Tagliani, chipirones salteados a la sartén con vegetales grillados; Pablo Giralt presentó langostinos grillados con papines al pimentón y yogur de pepino. Luego llegó el turno de Hernán de Mala Fama con un plato de sardinas fritas con ensalada de papines, seguido de Sebastián Presta con su arroz con langostinos y Rocío Robles con arroz yamaní con chipirones y ensalada fresca. Por último, Julieta Nair Calvo preparó sardinas a la sartén con puré de zanahorias, Grego Roselló, sardinas al horno con papines; Marta Fort, arroz con chipirones y Pachu Peña sardinas salteadas con papas.

El reality de cocina tuvo una segunda muy buena noche en materia de rating con un pico de 15,3 puntos, números que no se veían hace rato en la televisión abierta.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Es mi sueño entró en la segunda etapa: cada uno de los famosos obtuvieron como máxima ocho acompañantes de la primera ronda y ahora se juzgará a las duplas por puntaje. El ciclo que conduce Guido Kazcka arrancó con un piso de 5,8 puntos y llegó a una marca máxima de 7,3, segundo en la franja. En la noche de hoy se pudieron ver las dos caras de Diego Detona, finalista de la primera temporada: brilló con Sofía Macchi y recibió críticas junto a Araceli Frutos.

Como era de esperar, los demás programas se vieron un poco opacados por el estreno de Telefe. BTV con Beto Casella y el resumen del día llegó a un pico de 2,8 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Dragó marcó 1,6. Más tarde, PEA logró 1,6 y Código Doman 0,6. En cuanto a Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a Juana Viale como invitada central y en el momento de su monólogo tocó un pico de 6,6 puntos cuando se refirió, en la sección de los chismes de Rada, al cumpleaños de Pilar Smith.

Como suele suceder en los primeros días de los estrenos, el público le dio un fuerte voto de confianza a Masterchef que subió considerablemente el encendido del prime time de Telefe. Dependerá de la propuesta poder sostenerse, en el tiempo con estos índices de audiencia, dentro de una televisión que no tiene rating para casi nadie.