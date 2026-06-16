Rating: de la gala de eliminación de Gran Hermano al estreno de Diego Ramos en la Televisión Pública

La televisión abierta viene pasando un veranito inusual, en materia de rating, por los buenos números que están dejando las transmisiones de los diferentes partidos del Mundial de fútbol FIFA 2026. Promedios de dos dígitos y picos de más de 20 puntos, le dan un respiro a una pantalla chica que necesitaba oxígeno. Todo la expectativa está puesta en cuánto medirá el debut de la selección nacional este martes frente a Argelia. Mientras tanto, el resto de la programación sigue batallando con los bajos índices de audiencia con nuevas propuestas, cambios y modificaciones.

A las 20.30 Diego Ramos volvió a la pantalla de la Televisión Pública con su ciclo La noche es nuestra. Comenzó la segunda temporada del late night show de la pantalla estatal con picos de 0,3 puntos. El programa recibe a grandes figuras del espectáculo, conoce sus talentos ocultos, en un momento divertido, en el que comparten música en vivo, tragos y los mejores platos. En el primer programa estuvieron Ginette Reynal, Jonás Gutiérrez y Boy Olmi. El estreno del ciclo se vio claramente afectado por el debut de Uruguay frente Arabia Saudita que transmitió Telefe con un pico de 22,6.

La competencia de la noche empezó a las 21.15 con una edición especial de Telefe noticias que arrancó con un piso de 13,2 por los buenos números que dejó el encuentro mundialista. En eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella, que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen.. En esta nueva instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Karen Lara que interpretó “Tú” de Shakira y enamoró al jurado, esta vez integrado por Ángela Leiva, Carlos Baute, Pintos y Levinton. El ciclo se mantuvo segundo en la franja con una marca máxima de 7 puntos.

Por su parte, LAM con la vuelta de Ángel de Brito a la conducción del programa cosechó 2,3 y Bendita con Edith Hermida marcó un pico de 2,6 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día llegó a 1,6 y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago alcanzó los 1,9 de rating.

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

El miércoles quedaron en la placa de nominados Cinzia Francischiello, Franco Zunino, “Steffy” Pereira (más conocida como “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. La elección de todos estos nombres no es casual, a medida que avanza el juego, las estrategias son cada vez más complejas a la hora de decidir quién se va de la casa. Los salvados del jueves fueron Sol, Andrea y Cinzia.

La edición especial de Telefe noticias lideró la franja con 12,7 puntos. Luego llegó el turno de la gala de eliminación del reality que conduce Santiago del Moro que arrancó con 11.1 puntos. La primera en ser salvada fue Majluf, seguida de Luana, Yipio y Nigro. Finalmente,Campanita y Zunino quedaron en la cuerda floja y el joven quedó fuera de juego por decisión de la gente. GH cosechó una marca máxima de 12,2, en el momento de conocerse este resultado.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece al actor Juan Gil Navarro. Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5 puntos, en el monólogo inicial, en el que el conductor hizo un punzante análisis sobre el comienzo del Mundial FIFA 2026. Pasó en América cosechó 1 punto y TL9 Denuncia llegó a los 1,4.