Rating: del debut de la nueva temporada de Es mi sueño con famosos a los casamientos de GH

En un tiempo donde no hay rating para casi nadie, Guido Kazcka logró con el final de Es mi sueño recuperar el espíritu de la vieja televisión: un big show en vivo con grandes artistas y la participación del público. La gala que consagró a Margaita Ponce como la gran ganadora de la primera temporada fue lo más visto del día con 10,1 puntos y logró superar a Gran Hermano que obtuvo 9,1.

Lejos de quedarse quieto, eltrece subió la apuesta y este miércoles estrenó a las 21 la segunda temporada de Es mi sueño con muchos cambios y lleno de famosos. Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano, Emilia Attias, Viviana Saccone, Gastón Angrisani, Bambino Pons, Yayo, Barbie Simons, Martín Souto, Jonás Gutiérrez, Iván Ramírez, Dante Ortega, Lío Ferro, Antonio Occhiato, Michelle Masson, Anaís Castro, Pipino Cuevas y Lizard se animarán a competir por el premio mayor. También hay cambios dentro del jurado, esta vez, Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Ángela Leiva serán los encargados de evaluarlos.

Pero en este nuevo formato no serán sólo los famosos los encargados de interpretar, la competencia comenzará con la formación de dúos integrados por una figura y un artista amateur. Para ello, cada personalidad deberá cantar junto a distintos concursantes, para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado. Luego vendrá la etapa de eliminación de dúos hasta que cada estrella quede en un único dueto.

La segunda temporada arrancó con un piso de 7,5 puntos, pasadas las 21, con la presentación del nuevo jurado, entre ellos, el Puma José Luis Rodríguez. La figura que abrió la pista fue Leticia Bredice que junto a Josefina Rusconi, interpretaron “Lunes por la madrugada”, de Los Abuelos de la Nada. “Eres un volcán, desde que pisaste el escenario explotó todo y Josefina tienes buena voz, cantas bien. Bendecidas las dos”, les dijo el Puma.

Luego llegó el turno de Guillermo Andino: “Me gusta cantar, de chico aprendí a tocar la guitarra en el colegio. Cuando canto me siento Paul McCartney, no es lo mío pero intentaré no desafinar”, confesó el periodista. Junto a Gisela Lepio interpretaron “Fly me to the moon”, de Frank Sinatra y consiguieron el verde perfecto del jurado. Natalia Pastorutti se presentó en la pista junto a Ignacio Almeira para cantar “La media vuelta” de Luis Miguel. En competencia directa se impuso Telefe Noticias con un pico de 8,8 puntos versus los 8,0 de eltrece.

Pasadas las 21.40 comenzó Pasapalabra con Marcela Tinayre, Ana Acosta y Adriana Constantini versus Lía Salgado, Stella Maris Lanzani y Anamá Ferreyra. En eltrece se presentó Yayo Guridi con Sofía Arburua para interpretar “Un día de domingo” de Michael Sullivan con resultados dispares. Luego llegó el turno de Emilia Attias que junto a Ignacio Marini cantaron “It ´s my life” de Bon Jovi pero el dúo no convenció. Más tarde, Lio Ferro cantó con Sabrina Kseminski “Locuras contigo” de Rombai. Finalmente, Pipino Cuevas junto a Wanda Berdún interpretaron “Cielito lindo” de Pedro Infante. La marca máxima del estreno fue de 8,9 puntos versus los 7.6, en los que se mantuvo Telefe, en la competencia directa. Por su parte, LAM quedó tercero con 3,5 y Bendita 2,7, Más tarde, BTV con el resumen del día con Beto Casella y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago compitieron por el tercer puesto con picos de 2,2 y 2,0, respectivamente.

Como es costumbre desde hace varias temporadas, Gran Hermano oficia varias bodas entre los participantes del reality. Pasadas las 22.40 comenzó la edición especial con un piso de 10,9 puntos que le dejó Pasapalabra, que pasó a liderar luego del corte del estreno de eltrece. Andrea del Boca fue la anfitriona que fue casando a las diferentes duplas que están dentro de la casa y con varios que ya fueron eliminados. Brian Sarmiento y Danelik Star, Yanina Zilli y Martín Rodríguez, Manuel Íbero y Lola Tomaszeuski, Zunino y Nenu, Cinzia Francischiello y Sol Abraham, Lolo Poggio y Nic Sícaro; y Tato Algorta, ganador de la edición 2025 junto a Luz Tito fueron las parejas que eligieron dar el sí. Gran Hermano tuvo un pico de 10,7 y lideró su franja.

Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6,8 puntos durante el monólogo inicial, en el que el conductor contó la picante anécdota que vivió con Alejandro Sanz. En Otro día perdido recibieron como invitado central a Darío Barassi. Más tarde, Pasó en América con 1,3 puntos y Opinión Pública con 0,8 quedaron tercero y cuarto respectivamente. Cabe destacar que River se midió con Independiente Santa Fe, desde las 21.30, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 por ESPN y gran parte de la audiencia se fue al cable.