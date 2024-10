Rating: en medio de una guerra de horarios, Wanda Nara sigue ganando, Guido Kaczka tuvo resultados dispares y Fantino no levanta

Escuchar

En la TV abierta arrancó una nueva guerra: la de los horarios. Cuando la medición de algún ciclo no satisface las expectativas de los programadores, inmediatamente aparecen las modificaciones y el famoso “al término de…”. En este sentido, Telefe y eltrece están igualados, ya que ninguno de los realities que están en el aire cumplieron con los objetivos de rating esperados y sufrieron cambios abruptos. Ni Survivor: Expedición Robinson, ni Por amor o por dinero, con menos tiempo en el aire, lograron conquistar masivamente el interés del público.

Wanda Nara en Bake Off Famosos Captura de video

Este lunes, el canal que comanda Adrián Suar planteó un prime time diferente con la vuelta de Los 8 escalones en su etapa final, en la que entregará un departamento, y movió el reality que conduce Alejandro Fantino a las 23.15. Por su parte, Telefe salió a la cancha con un producto sólido como es Bake Off Famosos, pero no logró suscitar el interés masivo de la audiencia con la ficción familiar Margarita.

La noche del lunes comenzó con el mano a mano de los noticieros con la cobertura de la noticia de una empresa acusada de hacer una estafa piramidal millonaria a vecinos de San Pedro. El prime time arrancó con un promedio de 7,9 puntos para Telefe Noticias y 6,2 para Telenoche, números relativamente bajos que probablemente tengan que ver con que ese horario es uno de los más calientes para las señales de noticias y parte del público opta por irse al cable.

Margarita no encuentra en Telefe el público joven que sí la consume on demand en Max

T he Floor comenzó a las 21.15 y logró imponerse con un promedio de 7,8 puntos versus los 7,6 de Margarita. La ficción de Cris Morena no logra atraer al público más joven a la TV como lo hizo Gran Hermano, sumado a que ese grupo etario decidió ver la tira por Max, en el momento que quieren y cómo quieren. Se puede apreciar en la red social X cómo los fanáticos de Floricienta y de este spin off comparten videos, memes, canciones y segmentos de la ficción. A diferencia de otros tiempos, los jóvenes televidentes manifiestan en vivo qué les gusta y qué no de la novela, hasta el punto de que cuestionan a la pareja de Margarita y Merlín, protagonistas indiscutidos, y quieren que la joven se quede con Rey, supuestamente el malo de la película.

Frente a los magros resultados de Por amor o por dinero, eltrece apeló a un viejo conocido: Los 8 escalones y la etapa final, que se iba a ver los domingos por la noche, pasó sin escalas a los lunes, en el tardío horario de las 22.30. Sorpresivamente, el ciclo que conduce Guido Kaczka –clásico que siempre le dio buenos resultados en materia de rating a la pantalla del canal de Constitución– volvió de manera tibia en términos de números. El programa de entretenimientos promedió 6,7 puntos y quedó muy lejos de Telefe. Veremos si los números suben esta noche, cuando los cuatro finalistas jueguen por ganar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gastón Edul, eliminado de Bake Off Famosos (Fuente: Instagram/@gastonedul)

Lo de Bake Off Famosos es un caso aparte: a diferencia de la mayoría de los programas que luego de su estreno bajan considerablemente su promedio, el ciclo que conduce Wanda Nara no solo subió, sino que además se mantuvo. Anoche, logró un promedio de 13 puntos y, una vez más, se convirtió en lo más visto de la jornada. Cami Homs logró ganar el desafío técnico con un impresionante torta Rogel y Ángela Leiva se coronó triunfadora del desafío de alfajores. A diferencia de lo que pasa en el resto de la pantalla abierta, en este reality a los famosos se los puede ver relajados, mostrando otra faceta. Ni a la exesposa de De Paul se la asocia con todo el conflicto mediático que provocó la separación, ni a Andrea del Boca se la emparienta con el juicio que comenzará el año que viene por defraudación al Estado por la causa Mamá Corazón, la serie que obtuvo financiamiento por parte del Estado, pero nunca se vio al aire. El grupo se divierte y eso se refleja en la pantalla.

A las 23.20 comenzó Por amor o por dinero con un resumen de lo acontecido el fin de semana y la expectativa de la primera eliminación. A pesar de que las parejas en la cuerda floja pudieron ver en vivo qué opinaban sus compañeros de ellos y a quiénes preferían sacar de juego, nada logró que los números subieran. A las 0.30, horario muy difícil para cualquier ciclo de entretenimientos, Fantino anunció que Lucía y Mateo fueron los más votados con el 52,45% y automáticamente Pablo y Florencia quedaron fuera del programa. No alcanza el profesionalismo del conductor para llevar a flote un programa que, a una semana de su debut, promedió apenas, 3,4 puntos.

El poco rating que quedó se lo repartieron entre Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández, y el Cantando 2024, con Florencia Peña, que terminaron empatando en 2,5 puntos. Se les hace muy difícil en este contexto a los canales más chicos captar audiencia.

Lo que está dejando 2024 en materia de competencia en la pantalla chica es el posicionamiento de un canal líder como Telefe con números más bajos que los de costumbre. Eltrece batalla para achicar diferencias, con algunos aciertos y muchos errores, mientras que América y el Nueve se disputan con lo poco que tienen lo poco que queda. Todos saben que en esta TV tan frágil cualquier movimiento, como en el ajedrez, te puede dejar fuera del juego.