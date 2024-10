Qué jugadores de la selección argentina podrían participar en Bake Off Famosos, según Gastón Edul

Escuchar

Gastón Edul se sinceró tras ser el último eliminado de Bake Off Famosos (Telefe) y habló del detrás de escena. Además, contó que algunos jugadores de la selección argentina miran el programa y mencionó quiénes serían los perfectos candidatos para competir.

En diálogo con el equipo de A la Barbarossa (Telefe), el periodista deportivo especuló con cuatro campeones del mundo que podrían tener lugar en una supuesta segunda temporada del reality, si existiese la oportunidad. Incluso justificó por qué ellos y no otros.

Gastón Edul se convirtió en el último eliminado de Bake Off Famosos (Fuente: Instagram/@gastonedul)

Cuando le preguntaron sobre la reacción de “La Scaloneta” al verlo en el rol de pastelero, Edul dijo: “Los jugadores no paran de escribirme y de reírse. Se lo toman buena onda. El programa lo miran en todo el mundo y ellos también”. Algunos de los mensajes que recibió por parte del plantel fueron: “Me decían que mi torta era un desastre, que no podía entregar tal cosa. Otro me puso que me veía con la familia”.

La cercanía de Gastón Edul con la Selección argentina es tal, que en el primer programa de Bake Off Famosos los homenajeó con cup cakes celestes y blancos (Fuente: Instagram/@gastonedul)

Acerca de la repercusión del reality, aseguró que le “impactó” el nivel de respuesta del público, tanto a nivel nacional como internacional. Y luego de ello especuló qué jugadores podrían ser parte de Bake Off. “A Nico Tagliafico lo veo, él es muy metódico, le gusta dibujar, le gusta el arte. A Lisandro Martínez también lo veo y a Lautaro Martínez. Y al Dibu Martínez [Emiliano],claramente, sería un show”, mencionó el periodista.

Gastón Edul habló de su relación con Ángela Leiva

La participación de Gastón por el programa más dulce de la televisión argentina no pasó inadvertido y en su breve instancia nacieron rumores sobre un presunto romance con Ángela Leiva. Sin perder el tiempo, desde A la Barbarossa indagaron sobre ello y el periodista intentó evadir la respuesta.

“Sos un Latin Lover, ¿estás de novio?”, preguntó Georgina y Gastón contestó: “Bueno, hice mal varias tortas seguidas (...) Obviamente que cuesta arrancar desde cero”. En ese instante se oyó por detrás: “Evade la respuesta”. Entonces se vio obligado a aclarar la situación.

“No estoy de novio. No. Hace tres años. Y no estamos en algo. Yo no estoy saliendo con nadie”, insistió Edul y Pablo Kaplan acompañó a su colega: “No es el momento para que le pregunten”. Ante la serie de cuestionamientos por parte los panelistas soltó: “Con Ángela somos grandes amigos. Voy a decir lo que pasó en el programa de verdad, sin casette… Nos hicimos muy amigos todos. No me había pasado en otro programa que tan rápido, con tantas horas de grabación nos llevemos tan bien”.

Lo cierto es que estos rumores surgieron antes de que el programa saliera al aire. En medio de las grabaciones, desde Cortá por Lozano (Telefe) Verónica Lozano adelantó al inicio del reality que habían sido vistos Edul y Leiva en actitudes sospechosas.

La cantante Ángela Leiva reposteó la imagen con su compañero de reality, Gastón Edul, en sus historias de Instagram: “Aiaa”, acompañado de varios emojis de corazones

A ello se sumó la foto que Ignacio “Nacho” Elizalde publicó en una historia de Instagram, en la que aparecieron el periodista y la cantante, y la cual ella la reposteó con un mensaje pícaro: “Aiaa”. Incluso, Ángel De Brito, desde su programa de streaming Bondi Live, decidió comunicarse directamente con Ángela sobre el asunto. La respuesta de la cantante generó más dudas que certezas: “Somos compañeros, hacemos tortas, salimos, nos llevamos bárbaro, eso. Jajaja”.

De Brito no se mostró del todo convencido y, fiel a su estilo, sentenció: “Ángela Leiva se lo está recomiendo a Gastón Edul, romance confirmado”. Tras la reacción del periodista de espectáculo, ninguna de las personas implicadas en el supuesto romance aclaró estos dichos hasta la reciente aparición de Gastón en A la Barbarossa.

