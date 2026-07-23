Rating: Gran Hermano busca sobrevivir en medio de una televisión en crisis

Después del veranito que dejó el Mundial FIFA 2026 en materia de rating, la televisión abierta se vuelve a enfrentar con la pobreza de números que este miércoles tuvo una noticia alarmante: Gran Hermano, el único programa que se sostenía en dos dígitos, promedió 9 puntos y fue la peor marca de los últimos cuatro meses. El reality de convivencia de Telefe obtuvo 9,1 en la primera parte y 8,9 en la segunda; matemática de por medio, estos índices encienden todas las alarmas.

Y si bien el ciclo de la Generación Dorada está en un promedio general de 11,3 puntos, gala a gala tiene que batallar para seducir a un público que está en retirada de la televisión abierta. El martes entraron a la casa siete participantes de ediciones anteriores junto con Fabio Agostini, el español que fue parte de La Casa de los Famosos y que cuando vino de intercambio a la Argentina tuvo una “historia romántica” con Luana Fernández.

Ocho exjugadores de Gran Hermano regresaron a la casa este martes

Por su parte, Ariel ‘Big Ari’ Ansaldo, Daniela Celis, Juliana ‘Tini’ Díaz y Romina Urig, jugadores de GH 2022; Emma Vitch de 2024 y Juan Pablo “Devi” Devigili y Selva Pérez del año pasado se hicieron presentes para sumarle picante a la casa. Este movimiento tampoco suscitó demasiado interés en la audiencia que sigue el programa, ya que el promedio que cosechó fue de 10,6 puntos, en la primera parte, y de 8,8, en la segunda, sumando un total general de 9,5 puntos de rating. No ayudó tampoco que la semana pasada, por el Mundial, el reality saliera dos veces del aire para perder continuidad.

Pero ¿qué hizo que la Generación Dorada se convirtiera en la de peor performance en materia de rating de esta nueva etapa? Cuando Santiago del Moro comenzó a conducir Gran Hermano, en 2022, hacía años que el reality no estaba en pantalla y la sociedad venía de pasar casi dos años de encierro producto de la pandemia. El reality fue un verdadero boom de audiencia y consiguió que nuevas generaciones se acercaran a ver televisión en vivo. Logró el desafío más grande, atraer al público a consumir de manera tradicional los contenidos de la pantalla chica. La edición que consagró a Marcos Ginocchio como ganador obtuvo un promedio general de 20,2 puntos, número que ya no existe en este presente. La novedad y un muy buen casting hicieron de GH el furor de ese momento: para amarlo o criticarlo todos hablaron del programa. Hoy el cuento es otro, la producción tiene que batallar para sorprender a diario y no perder audiencia.

Cuando Telefe proyectó esta temporada de Gran Hermano: Generación Dorada -nombre que le pusieron para celebrar los 25 años del programa en la Argentina-, le dio pie a la producción para sumar muchos personajes conocidos, exparticipantes, tiktokers e influencers de redes sociales. Si bien en un comienzo hubo quejas de los televidentes por la cantidad de famosos que ingresaron a la casa, con el correr de los días los conflictos de la convivencia, las historias personales y los enfrentamientos lograron atrapar el interés del público. Fueron 28 los participantes originales que ingresaron hace cinco meses pero, como nunca, esta edición está signada por la desaprobación del público a varias estrategias del programa.

En ningún lugar del mundo existe una edición diaria de GH; en la Argentina producto de la crisis en la que está sumida la televisión abierta, si no se hace en tira diaria no cierran los costos. Esto llevó a los responsables del ciclo a diferentes maniobras para sostener la atención de la audiencia que muchas veces se transformaron en un boomerang. El ingreso de famosos, lejos de agregarle picante o generar escándalos, solo provocó enojo en la gente. El cuestionamiento a los supuestos privilegios de Andrea del Boca o las permanentes entradas y salidas de jugadores, no gustaron. Las modificaciones constantes de las reglas, lejos de atraer generan descontento. A pesar de esto, el reality sigue siendo lo más visto de una industria deprimida.

La contracara de esto, aunque con números menores, son los dos ciclos que compiten con Gran Hermano en la pantalla de Eltrece. Este miércoles comenzaron los cuartos de final en Es mi sueño, el talent show en el que Guido Kaczka busca al mejor cantante amateur de la Argentina. Su medición fue de 6,7 puntos y entró junto a Cortá por Lozano como el quinto programa más visto del día. En esta nueva etapa solo clasificaron cuatro participantes por día para, luego, enfrentarse en la semifinal que los llevará a ser parte de “El palco de Ópera”. A mediados de agosto se realizará la final en el tradicional teatro de la calle Corrientes. Con una propuesta para toda la familia y el estilo amable del conductor, supo cosechar un promedio muy interesante para los números que maneja el canal.

Algo parecido pasa con Otro día perdido. El late show de Mario Pergolini se instaló en la pantalla de eltrece con muy buenos promedios, para lo que representa el canal, y supo conseguir una comunidad fiel que lo sigue día a día. Con una propuesta innovadora, llena de creatividad, encontró una manera diferente de contar. Como prueba basta ver los movimientos que hizo ante la ausencia de Agustín “Rada” Aristarán, que se encuentra protagonizando el musical Charlie y la fábrica de chocolate; en su lugar llegaron Pache y Plumis, dos divertidos títeres que juegan un interesante contrapunto con el conductor.

La producción de Otro día perdido no fue a lo obvio -reemplazar a un humorista por otro- sino que fue a buscar a YouTube. Los dos perros títeres se convirtieron en el éxito de TaBuenoChe!, un canal de streaming que crece sin parar y ya captó la atención de figuras como Duki y Nicki Nicole. Detrás del fenómeno de redes está Patricio Noé Crom, un guitarrista y titiritero que encontró una nueva manera de comunicar dentro del mundo digital. Este miércoles cosechó un promedio de 5,3 puntos, números nada despreciables para el canal que comanda Adrián Suar.

Toda la televisión abierta está pasando por un momento de crisis. El 70% de la programación local está por debajo de los 3 puntos de promedio. ¿Por qué de Gran Hermano se espera más? Porque siempre marcó la diferencia con el resto de los programas y supo leer lo que los seguidores del reality estaban buscando. Tiene por delante, en este mes y medio que le queda en pantalla, maniobrar para que esta última etapa se recaliente. Si bien este fue un miércoles de números muy bajos, la enseñanza que dejó el Mundial es que rating hay, solo hay que encontrar lo que el público está buscando para dar en la tecla.