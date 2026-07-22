Qué dice la letra de “La Perla” de Rosalía y a quién se la dedicó

Durante la final del Mundial, que terminó con el triunfo de España por 1-0 ante Argentina, la cantante Rosalía compartió en TikTok una publicación de Mia Khalifa en la que hacía referencia a su canción “La perla”, algo que generó polémica entre sus fans. La artista pidió disculpas y aseguró que replicó el contenido porque sonaba su tema, pero que no leyó el texto que agregó la actriz de contenido para adultos.

En el video, Khalifa simuló cantar un fragmento del tema y sumó la frase: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. El comentario, en alusión a la derrota del seleccionado argentino, generó malestar entre varios fanáticos.

Rosalía reposteó una publicación de Mía Khalifa y generó una catarata de comentarios negativos

“La perla” es una canción que habla sobre el desamor desde una mirada marcada por el desencanto. Asimismo, el título funciona como un juego de significados, ya que el término “perla” puede utilizarse de forma irónica para describir a una persona conflictiva o dañina emocionalmente. Por eso, algunos seguidores relacionaron la letra con la expareja de Rosalía, Rauw Alejandro, con quien estuvo en pareja durante casi tres años.

Rauw Alejandro y Rosalía fueron novios durante casi tres años (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Sin embargo, la propia artista explicó que la inspiración del tema surgió de la historia de Santa Fabiola de Roma, una aristócrata del siglo IV que atravesó un matrimonio complejo. Según contó Rosalía, fue la referencia a su esposo como “un perla” la que dio origen al concepto de la canción. “¿Por qué no hacer una canción desde eso?”, explicó la cantante en su momento.

Canción "La Perla" de Rosalía

La letra completa de “La Perla”

Hola, ladrón de paz

campo de minas

para mi sensibilidad

Playboy

un campeón

gasta el dinero que tiene

y también el que no

Él es tan encantador

estrella de la sinrazón

un espejismo

medalla olímpica de oro al más cabrón

tienes el podio

de la gran desilusión

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidado

El rey de la 13 14

no sabe lo que es cotizar

él es el centro del mundo

y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia

vas al psicólogo y también psiquiatra

pero de qué te sirve

si siempre mientes más que hablas

te harán un monumento

a la deshonestidad

No me das pena

quien queda contigo se drena

siempre se autoinvita

si puede vive en casa ajena

Red flag andante

tremendo desastre

dirá que no fue él

que fue su doppelgänger

Bueno es que claro

no referirse a él como icono

sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?

Nunca le prestes na’

no lo devolverá

Ser bala perdida

Es su especialidad

La lealtad

y la fidelidad

es un idioma

que nunca entenderá

Su masterpiece

su colección de bras

si le pides ayuda

desaparecerá

La decepción local

rompecorazones nacional

un terrorista emocional

el mayor desastre mundial

Es una perla

nadie se fía

es una perla

una de mucho cuidao