Qué dice la letra de “La Perla” de Rosalía y a quién se la dedicó
El significado detrás del tema de la cantante española que desató polémica y la historia que inspiró su particular título
- 3 minutos de lectura'
Durante la final del Mundial, que terminó con el triunfo de España por 1-0 ante Argentina, la cantante Rosalía compartió en TikTok una publicación de Mia Khalifa en la que hacía referencia a su canción “La perla”, algo que generó polémica entre sus fans. La artista pidió disculpas y aseguró que replicó el contenido porque sonaba su tema, pero que no leyó el texto que agregó la actriz de contenido para adultos.
En el video, Khalifa simuló cantar un fragmento del tema y sumó la frase: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. El comentario, en alusión a la derrota del seleccionado argentino, generó malestar entre varios fanáticos.
“La perla” es una canción que habla sobre el desamor desde una mirada marcada por el desencanto. Asimismo, el título funciona como un juego de significados, ya que el término “perla” puede utilizarse de forma irónica para describir a una persona conflictiva o dañina emocionalmente. Por eso, algunos seguidores relacionaron la letra con la expareja de Rosalía, Rauw Alejandro, con quien estuvo en pareja durante casi tres años.
Sin embargo, la propia artista explicó que la inspiración del tema surgió de la historia de Santa Fabiola de Roma, una aristócrata del siglo IV que atravesó un matrimonio complejo. Según contó Rosalía, fue la referencia a su esposo como “un perla” la que dio origen al concepto de la canción. “¿Por qué no hacer una canción desde eso?”, explicó la cantante en su momento.
La letra completa de “La Perla”
Hola, ladrón de paz
campo de minas
para mi sensibilidad
Playboy
un campeón
gasta el dinero que tiene
y también el que no
Él es tan encantador
estrella de la sinrazón
un espejismo
medalla olímpica de oro al más cabrón
tienes el podio
de la gran desilusión
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidado
El rey de la 13 14
no sabe lo que es cotizar
él es el centro del mundo
y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia
vas al psicólogo y también psiquiatra
pero de qué te sirve
si siempre mientes más que hablas
te harán un monumento
a la deshonestidad
No me das pena
quien queda contigo se drena
siempre se autoinvita
si puede vive en casa ajena
Red flag andante
tremendo desastre
dirá que no fue él
que fue su doppelgänger
Bueno es que claro
no referirse a él como icono
sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes?
Nunca le prestes na’
no lo devolverá
Ser bala perdida
Es su especialidad
La lealtad
y la fidelidad
es un idioma
que nunca entenderá
Su masterpiece
su colección de bras
si le pides ayuda
desaparecerá
La decepción local
rompecorazones nacional
un terrorista emocional
el mayor desastre mundial
Es una perla
nadie se fía
es una perla
una de mucho cuidao