Rating récord: cuánto midió la despedida de Lionel Messi

Una de las pocas cosas que movió la aguja en materia de rating en la pantalla chica, durante este año, fue el fútbol. Los números superlativos que dejó el Mundial FIFA como llegaron se fueron y de hecho, ningún programa de producción local pudo acercarse a esas cifras. Por eso, no sorprende que toda la televisión se dedicó a cubrir la despedida de Lionel Messi durante todo el día.

En una jornada histórica para el fútbol argentino, Telefe acompañó a los fanáticos en la despedida de Lionel Messi de la Selección nacional, con una programación especial desde el estadio Monumental, escenario de este encuentro tan esperado. El canal que comanda Federico Levrino cambió su logo y lo tiñó de celeste y blanco, con el número 10 en el medio, en alusión al capitán. Desde las 9:30, A la Barbarossa se instaló en la cancha con Georgina Barbarossa, Paulo Kablan, Mariana Brey, Diego Brancatelli y Pía Shaw, para compartir toda la información, la emoción y la expectativa en la previa de este acontecimiento. El ciclo se extendió hasta pasado el mediodía y lideró la franja con picos de 5,8 puntos.

A las 13 comenzó El Noticiero de la gente con Germán Paoloski, Fer Carlos y Paulo Kablan, en vivo desde el estadio, liderando la tarde con picos de 8 puntos. Luego, desde las 14:45, Corta por Lozano continuó la cobertura especial con Vero Lozano, Turco Hussain, Ceferino Reato y Marixa Balli y llegó a una marca máxima de 6,9. Más tarde, Rodolfo Barili, Sofi Martínez, Maxi López palpitaron la previa de la despedida de Leo que comenzó con 8 puntos y terminó cerca de las 20 con 22,6.

Pasadas las 20, con un gran recibimiento en el Monumental, con luces apagadas, fuegos artificiales, bengalas y el grito de la gente, el equipo argentino, liderado por su capitán Lionel Messi, que estuvo acompañado de sus hijos, ingresó al estadio para enfrentar a la Selección de Benín. El rating trepó a los 29,3 puntos cuando Fabio Santa, veterano de la guerra de Malvinas, entonó las estrofas del Himno Nacional. La pelota empezó a rodar en el campo de juego y la pantalla de Telefe trepó a los 31,9.

En la primera etapa el dominio lo tuvo la Scaloneta que vivió un emotivo momento cuando a los diez minutos, el árbitro del partido detuvo el encuentro y todo el público empezó a ovacionar al capitán. El 10 levantó sus brazos y agradeció mientras los fuegos artificiales se hicieron sentir en el Monumental. El rating seguía subiendo hasta tocar los 34,4 puntos y si bien Messi tuvo varios intentos de gol y Benín llegó algunas veces, el primer tiempo terminó 0 a 0, con una marca máxima de 35.2.

Las palabras de Leo luego del partido de despedida de Lionel Messi entre Argentina y Benín en el Estadio Monumental de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el 6 de octubre de 2026. Aníbal Greco - LA NACION

La segunda etapa arrancó con un piso de 33,4 puntos. A los dos minutos, con un pase de centro desde la izquierda de Lionel Messi y toque de pierna derecha, Nicolás Otamendi convirtió el primer gol para que la Argentina se pusiera 1 a 0 ante Benín. El rating trepó rápidamente a 34,7, liderando toda la televisión. A los 16 minutos, Nico Paz recibió un pase, abrió el pie y la colocó en el segundo palo con un gran remate. Y para coronar el encuentro, el capitán marcó de penal su tanto número 126 con la casaca de la Selección Argentina, que ganó 3 a 0. El final del encuentro tuvo un pico de 36 puntos.

La fiesta terminó con un show de drones con diferentes siluetas e imágenes todo hecho con luces de colores y un tema musical especialmente interpretado por Soledad Pastorutti. La despedida de Lionel Messi será recordada como uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Telefe entendió que un evento así excedía los 90 minutos de partido y pintó su programación entera de celeste y blanco y tuvo muy buenos resultados en materia de rating. Con números que ya no existen hace tiempo en la televisión abierta, queda demostrado que cuando el contenido es atractivo, el público aparece.