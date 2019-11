Rodrigo Noya contó que pudo hacer las paces con la madre de su hijo, pero que terminó distanciado de su novia, Martina Scigliano Crédito: Instagram

14 de noviembre de 2019 • 18:53

En el último tiempo, Rodrigo Noya se transformó en un verdadero sex symbol, aunque para él ese mote responde a "un juego". Pero, al parecer, ese juego le ha traído ciertas indeseables consecuencias en lo personal: el actor se separó recientemente de su pareja, Martina Scigliano, con quien quiere reconciliarse "lo antes posible".

De paso por Intrusos, el ex participante del "Súper Bailando" también contó que consiguió tener una mejor relación con su ex Sofía Sorrenti, en pos del bienestar de su hijo en común, Bautista, de dos años. "Estamos mejor con la madre de mi hijo. Obvio que hay abogados que gestionan la cuota alimentaria. Y el 26 tenemos una mediación en la que esperamos cerrar todo, especialmente las vacaciones de mi hijo conmigo en Villa Carlos Paz, donde voy a estar haciendo temporada", aseguró.

"Por suerte pudimos hablar con Sofía y dejamos en claro cómo queremos manejarnos. A veces, por no hablar, se cree que el problema lo tiene uno. Y durante mucho tiempo no hablé públicamente", señaló el actor. "Con Sofía no nos poníamos de acuerdo con el régimen de visitas y es difícil por mi trabajo. Otra cosa complicada es el tema cuota alimentaria porque por mucho tiempo no tuve nada de plata, después tuve mucha, después nada otra vez. Lo que está claro es que a Bauti no le tiene que repercutir esto. No quería judicializar el tema porque creí que hablando nos íbamos a poner de acuerdo. Pero había dolor y molestias", explicó Noya.

"Con Sofía ya no podíamos estar juntos; era una relación toxica. No estábamos bien y eso repercutía en el nene", concluyó luego.

Luego, al hablar sobre su reciente ruptura con Scigliano, Noya dijo que la separación se dio en buenos términos. "Hubo rumores que aseguraban que yo había tenido algo con Sofía. Nada que ver. Si hay algo que tiene en claro Martina es que cuando estuve con ella, solo estuve con ella. Es la única persona con la que terminé bien una relación que se desgastó por lo que sucedió en los últimos meses. Parece que alguna gente ve felicidad y la quiere arruinar. Una vez le mandaron una foto con mi hermana, tomando un helado", dijo.

Finalmente, el actor de Valentín dio a conocer su deseo "Espero reconciliarme con Martina. La amo. Ojalá sea pronto".