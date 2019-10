La ex novia de Rodrigo Noya volvió a decir que el actor no cumple con el pago de la cuota alimentaria Fuente: Archivo - Crédito: Archivo

Sofía Sorrenti, la exnovia de Rodrigo Noya, habló del conflictivo vínculo que mantiene con el actor, con quien fue madre de Bautista, de 2 años. La joven estuvo invitada a Nosotros a la mañana y cuando fue consultada sobre el pago de la manutención, su respuesta fue categórica: "No está al día con la cuota alimentaria, me debe 24 mil pesos, y a la última audiencia ni siquiera se presentó".

En agosto, Sorrenti ya había hecho declaraciones similares en Pamela a la tarde. " No me pasa ni un peso para mi hijo. No pensé que las cosas iban a ser así", dijo en aquél momento. Al parecer, la mala relación que sostienen desde que se separaron a principio de año se mantiene intacta.

"Como su trabajo no es algo fijo, sino que varía según lo que le va surgiendo, acordamos un monto fijo que no puede incumplir, que es la cuota del jardín. Pero me sigue debiendo lo que corresponde de manutención", comenzó narrando la joven. Luego, Nicole Neumann le preguntó si el vínculo había empeorado después de que Noya comenzara su relación con Martina Scigliano, y ella fue muy concreta.

"Lo que pasó con la novia de él es que se faltó a la palabra. Habíamos acordado que el nene quede afuera de las redes sociales. Quedamos en que si quería subir una foto con su pareja y mi hijo, se hiciera un perfil privado en el que tenga sólo a la gente más allegada, y la chica subió una historia con mi nene", explicó Sorrenti respecto a la causa judicial que inició contra la actual novia de Noya.

Consultada por Neumann nuevamente, la futura maestra jardinera profundizó sobre aquél episodio: "Mientras él sea una persona pública y tenga 300 mil seguidores, yo como madre no quiero que publique imágenes de mi hijo con su novia, con quien está hace sólo 9 meses". Y agregó: "Ella subió una historia en Instagram con mi nene y a través de eso me enteré de que Rodrigo no estaba. Yo había dejado a mi hijo con el padre y, al día siguiente, estaba en la casa de ella, que no sé ni con quién vive".

La tensión empeoró unos minutos después, cuando Tomás Dente reprodujo al aire un mensaje de voz de Noya, en el que el actor afirmó: "No le quiero dar tanto movimiento a esto porque es algo que ya me cansa y me estresa. No tengo idea de la denuncia porque a nosotros no nos llegó nada, ni el bozal legal ni nada. Nos enteramos por Instagram, pero yo no me voy a guiar por las redes sociales. Que me lleguen las notificaciones a mi casa".

Luego, lanzó un polémico comentario: "Lo que si sé es que los arranques estos ella los tiene cada tanto. Estaba medio de novia con un pibe y estaba tranquila. Ahora se ve que se peleó y.". En ese instante el panelista cortó el audio diciendo que era mejor "no echar más leña al fuego".

En el cierre del programa, Sorrenti le contestó de manera contundente al padre de su hijo: "Que madure y se presente a la audiencia. Si hay algo que le molesta, que se presente a las audiencias, que se ponga al día con lo que le corresponde y que tenga respeto porque siempre voy a ser la madre de su hijo".